Одразу з подіуму — можна одягати: колекції на Ukrainian Fashion Week відповідають сезону

Одразу з подіуму — можна одягати: колекції на Ukrainian Fashion Week відповідають сезону

Серед основних модних кольорів на українському тижні моди - блакитний, сірий та бежевий. А ще - багато великої клітинки.

У Києві стартувала головна подія вітчизняної індустрії моди - Ukrainian Fashion Week. Цього року, у зв’язку з протиепідемічними заходами, покази колекцій відбуваються наживо для обмеженої кількості поціновувачів моди — передовсім, для представників професійної спільноти. Усі ж решта можуть спостерігати за дійством під час онлайн-трансляцій.

Про відкриття українського тижня моди і перші враження від побаченого йдеться 2 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Відвідувачів на 49-му українському тижні моди, порівняно з часами до пандемії коронавірусу, значно менше. Окрім відомих представників української фешн індустрії, цю подію не оминули увагою українські селебрітіз.

Подивитися перші покази прийшли співачка Наталія Могилевська, дружина очільника Черкащини Олександра Скічка - Ліза Юрушева, хореографиня Олена Шоптенко, співачка Оля Горбачова та інші.

У розмовах з кореспондентом ТСН вони оцінили теперішню новацію Ukrainian Fashion Week, яка полягає у відповідності колекцій до сезону. Кажуть, нарешті осіннє показують восени, а весняне навесні. Мовляв, одразу з подіуму - можна вдягати.

Перша колекція від дизайнерки Каті Сільченко зіркам сподобалась. Насправді, дуже ніжно та вишукано. Модні тенденції від Каті Сільченко - це тільки натуральні тканини пастельних відтінків.

Серед основних модних кольорів - блакитний, сірий, бежевий, а ще - багато великої клітинки. Є також пальта, спідниці та сукні з натуральної та штучної шкіри. Довгі та короткі пальта із рукавом три чверті. Поєднання тканин різних фактур та кольорів.

Триватиме тиждень моди ще три дні.

Новини України: Ukrainian Fashion Week – ТСН наживо познайомилась із колекціями дизайнерів

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