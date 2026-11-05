Відрізали пальчик немовляті в Одесі: нові деталі справи маленької Аврори

В Одесі у лікарні травмували немовля / © pixabay.com

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Нові подробиці гучного інциденту в Одесі: історія новонародженої дівчинки Аврори, якій у лікарні відрізали частину пальчика, отримала продовження. Немовля досі оговтується після складної операції, а родина продовжує шукати відповіді та домагатися справедливості.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки TSN.ua Людмили Труфин.

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Історія маленької Аврори: що відомо

Ця історія про маленьку дівчинку Аврору. Днями їй виповнився місяць. Та за такий короткий час свого життя немовля вже встигло пережити страшний біль і складну операцію. І все через звичайну медичну процедуру, яка обернулася справжнім жахом для родини.

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У понеділок, 12 жовтня, в одній із дитячих лікарень Одеси новонародженій дівчинці під час зняття катетера відрізали частину пальчика! Медсестра міської клінічної лікарні №3 та санітарка, яка прибігла на її крик, почали зупиняти кровотечу. Водночас, за словами мами дівчинки Ірини Веліченко, медпрацівниці робили все, аби вона не змогла розгледіти, що саме сталося з ручкою донечки. Далі — поспіхом наклали бинт, щільно перемотали травмовану руку й віддали немовля

«У дитини шок, дитина просто у моменті замовкла. Я просто побачила, що немає пальця», — каже мати Аврори.

Ірина почала кликати інших лікарів. За її словами, медики, які прибігли на допомогу, були шоковані побаченим.

Чи вдалося врятувати пальчик Аврори?

Невдовзі до лікарні прибули і рідні дівчинки, і правоохоронці. Та маленька Аврора потребувала термінової допомоги хірургів. Річ у тім, що згадана лікарня має два корпуси в різних частинах Одеси. У тому, де стався інцидент, немає травматологічного та хірургічного відділень. Тож за дівчинкою приїхала швидка з іншого корпусу. Саме там немовляті провели операцію. Як згодом розповіла мама, хірургам довелося закривати оголену кісточку пальчика клаптем шкіри, взятим з іншої ділянки ручки дитини. А от повернути втрачену частину пальчика та ніготь уже не змогли. За словами Ірини, відрізаний фрагмент викинули у смітник, а згодом так і не знайшли.

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Що розповіла гендиректорка лікарні?

Історія набула неабиякого розголосу та викликала хвилю обурення. Тож журналісти звернулися за коментарем до керівництва медзакладу. 15 жовтня на наші запитання відповіла генеральна директорка Одеської дитячої міської клінічної лікарні номер три Олена Артьомова. За словами керівниці, про травмування маленької Аврори вона дізналася того ж дня. Запевняє: медики оперативно організували виїзд спеціалізованої бригади з хірургами, аби надати немовляті необхідну допомогу.

Та найбільше, зізнається генеральна директорка, її обурила не лише сама помилка, яка призвела до тяжкої травми немовляти, а й поведінка медсестри після інциденту. За словами Олени Артьомової, працівниця не повідомила лікарів про те, що сталося. І саме це керівниця медзакладу називає особливо неприйнятним. Адже йшлося про травму новонародженої дитини, яка потребувала негайної допомоги.

У лікарні припускають: через сильний шок і страх медсестра могла навіть не усвідомити, наскільки серйозно травмувала дитину. Мовляв, спочатку подумала, що лише випадково вколола чи зачепила пальчик. Сподівалася, що достатньо буде обробити ранку, накласти пов’язку і все минеться. Утім, генеральна директорка наголошує: ніхто не намагається виправдовувати дії медпрацівниці. Ба більше, за її словами, за всю історію існування лікарні нічого подібного тут раніше не траплялося. І випадок із маленькою Авророю шокував увесь колектив медзакладу.

Нові подробиці історії

Після того, що сталося з маленькою Авророю, її родина звернулася до цілої низки установ. І до поліції, і до міського департаменту охорони здоров’я, і до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Батьки вимагали розібратися в обставинах інциденту та притягнути винних до відповідальності. Минуло вже понад три тижні, тож жуналісти знову зв’язалися з мамою дівчинки, аби дізнатися, як просувається справа. І почнемо з найголовнішого — стану маленької Аврори.

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За словами Ірини, пальчик донечки досі має дуже неприємний вигляд. Попереду — черговий огляд лікарів. Уже завтра, у четвер, родина знову вирушить до лікарні, де медики перевірять, як загоюється травмована ручка, та оцінять подальшу динаміку відновлення. Мама сподівається на краще, однак поки що не знає, чи знадобиться дитині додаткове лікування. У своїх соціальних мережах Ірина також опублікувала світлину, на якій показала, який вигляд зараз має травмований пальчик Аврори.

Щодо медсестри, яка фігурує в історії — як з’ясувалося, нині жінка вже не працює в лікарні. Про це нам розповіла мама Аврори. Причому, за словами Ірини, медпрацівницю не звільнили за рішенням керівництва, вона пішла сама. І дізналася про це мама дівчинки не від адміністрації медзакладу, а з іще одного інтерв’ю генеральної директорки.

Ірина також каже, що за весь цей час генеральна директорка лікарні практично не спілкувалася з родиною. За її словами, вони мали лише одну розмову, яка тривала близько п’яти хвилин. Та й тоді, стверджує мама, керівниця медзакладу розповідала переважно про годування немовляти. А от саму травму Аврори, її наслідки та подальші дії лікарні детально не обговорювали.

Як просувається розслідування?

А тим часом родина продовжує чекати на результати розслідування. За словами Ірини, слідча відповіла на їхнє звернення та повідомила, що справа перебуває в процесі. Однак жодних конкретних результатів мама поки що не називає. Ірина зізнається: про історію Аврори вже знають і правоохоронці, і різні державні установи. Звернення прийняті, ситуація нібито перебуває на контролі.

Та поки що для родини все це — численні документи, клопотання та очікування відповідей. Адже кожна установа має визначені законом строки розгляду звернень, і процес просувається значно повільніше, ніж хотілося б батькам. Попри це, мама Аврори налаштована рішуче. Вона переконана: ця історія обов’язково дійде до суду. І сподівається, що травма її маленької донечки не стане просто черговим гучним випадком, про який із часом усі забудуть.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НЕМОВЛЯТІ ВІДРІЗАЛИ ЧАСТИНУ ПАЛЬЧИКА В ЛІКАРНІ: НОВІ ПОДРОБИЦІ СКАНДАЛУ В ОДЕСІ

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