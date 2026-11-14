Відрізав груди жінці, а частки чоловіка викинув на смітник: на Черкащині розплутали моторошне вбивство біля вокзалу

У Черкасах знайшли жінку з відрізаними грудями, після чого затримали підозрюваного. / © ТСН

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Днями у Черкасах сталося моторошне вбивство, яке у місті обговорюють вже декілька діб поспіль, а сама трагедія обросла чутками про кривавого маніяка та начебто декількох вбитих ним жінок. Хоча припущення про скоєння декількох вбивств цим чоловіком у цьому регіоні поліція області категорично спростовує, спираючись на факти та статистику та звітує, що підозрюваного вже затриманого.

За офіційними даними відділу комунікації ГУНП в Черкаській області, слідство має в наявності наступну версію: під час вживання алкоголю між чоловіком та жінкою виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав потерпілій декілька ударів ножем по тілу, внаслідок чого жінка померла.

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Як з’ясував ТСН.ua, днями у Черкасах поліція отримала повідомлення про те, що біля залізничного вокзалу, у лісополосі, було виявлено тіло жінки зі слідами насильницької смерті. До розшуку злочинця було залучено оперативників, працівників кримінального аналізу та кінологів — про все це офіційно відзвітував відділ комунікації ГУНП в Черкаській області.

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Черкаси. Місце, де було скоєно вбивство. Фото: Національна поліція України.

Водночас джерела ТСН.ua у владних структурах розповіли, що вбивця відрізав своїй жертві обидві груди, на шиї було виявлено ножове поранення. Попередньо про загиблу відомо, що вона 1995 року народження (їй 30 або 31 рік), за даними посадовців жертва вбивці не мала постійного місця проживання.

Разом з тим, черкащани, які прокоментували у соцмережах цю трагедію, розповіли, до вбивства цієї місцевої мешканки може бути причетним уродженець Запорізької області Олександр Н., який раніше відбував покарання за два вбивства. Джерела ТСН.ua у владних структурах підтвердили нам, що за підозрою у вбивстві жінки дійсно затримано 50-річного Олександра Н., який проживав у Бердянську Запорізької області, а після окупації міста росіянами перебрався жити на Черкащину. Станом на сьогодні йому вже оголосили підозру.

Як з`ясував ТСН.ua, у Єдиному державному реєстрі судових рішень міститься чимало інформації щодо вбивці, персональні дані якого та місце проживання повністю збігаються з анкетними даними чоловіка, якого було затримано за підозрою у вбивстві жінки біля черкаського вокзалу.

У постанові Верховного суду України зазначається, що цей чоловік у далекому 1999 році був засуджений до 15 років ув’язнення за статтею 93 «г» кримінального кодексу, який був чинним на той час. Пункт «г» 93 статті тоді був прописаний так: «Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах двох або більше осіб». Із в’язниці вбивця звільнився у вересні 2013 року. За даними Верховного суду України, Олександр Н. у червні 2014 року у Бердянську побив чоловіка, після чого останній знепритомнів. Зловмисник затягнув свою жертву до своєї квартири, добив його ніжкою стільця, внаслідок чого потерпілий помер.

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«У подальшому, маючи на меті приховати вчинений ним злочин, розчленував труп та виніс на сміттєву площадку вищезгаданого будинку», — йдеться у матеріалах суду.

Судом першої інстанції обвинуваченого було засуджено вже до довічного ув’язнення, але у березні 2021 року вища судова інстанція, вислухавши доводи захисника обвинуваченого, скасувала цей вирок та призначила новий розгляд у суді першої інстанції. На тому ж судовому засіданні обвинуваченому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до травня 2021 року.

За словами одного з двох юристів, який представляв інтереси обвинуваченого, останній перебував у Бердянську, а після окупації міста росіянами якимось чином вочевидь знайшов можливість виїхати звідти та оселився на Черкащині.

«Йому якось пощастило тоді вибратися. До цього він дійсно відбував покарання за вбивство, потім обвинувачувався у тому, що вбив та розчленував чоловіка. Складалось враження, що у нього є вади психічного здоров’я, але експертизами його було визнано осудним. Між першим та другим вбивствам, тоді, наскільки я пам’ятаю, пройшло не дуже багато часу», — розповів нам колишній адвокат затриманого.

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Інший колишній захисник затриманого каже, що особисто на нього обвинувачений склав враження «миролюбивої людини, якщо його не чіпати»: «Касація тоді скасувала вирок про довічне, оскільки була купа питань до матеріалів справи».

При цьому, за яких саме обставин обвинувачений з’явився на Черкащині — на це питання обидва його колишніх захисників не змогли дати відповіді.

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