Відрізав собі пальця, щоб вижити: воїн ЗСУ 46 днів провів в оточенні та відбивав атаки окупантів (фото, відео)

Боєць 22-ї бригади "Тихон" 46 днів пробув у ворожому оточенні. Захисник увесь цей час добував їжу, боєприпаси та ліквідовував окупантів. "Тихон" навіть сам відрізав собі пальця, щоб вижити. Весь цей час чоловік вів свій щоденник.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

"Прошитий уламками, пошарпаний і скривавлений. Записник бійця, в якому описана хроніка війни без прикрас від першої особи. Найстрашніші події в житті командира бойової машини, які він записував в щоденник, щоб в разі його загибелі рідні дізнались справжню дату його смерті", - каже Маргарита Потапова.

Мати бійця Тетяна Гудім каже, що коли її син зник безвісти, вона постійно за нього молилась. Володимир Гудім на позивний "Тихон" єдиний вижив з 10 бійців, які були на позиції. В оточенні ворога він перебував 46 днів. Це була позиція неподалік Кліщіївки. Без їжі та води, два тижні він тримав її та вбивав росіян, які заскакували до нього в окоп.

"Тихон"

Після того як відібрав рацію у вбитого окупанта вирішив самотужки вибиратись з оточення. Після поранення правої руки він все одно писав в щоденник - лівою.

"Я побачив, що у мене відірваний палець і посічена нога. Я його ножицями зрізав, щоб він не заважав перемотувати рану" - каже "Тихон".

Завдяки ворожій рації він знав - росіяни намагаються захопити територію навколо. Наші - її відбивають. І це протистояння тривало поки він був в оточенні - майже два місяці. У цей час рідні вже отримали офіційний лист від командування про зникнення Володимира. Але продовжували вірити, що він живий. Знайшло воїна ЗСУ українські бійці.

"Тихон"

В армійські часи “Тихон” був танкістом. Коли потрапив у 22 бригаду під час повномасштабного вторгнення росіян, став командиром бойової машини. На ділі ж виявися розвідником з вміннями виживати в надлюдських умовах.

У Володимира ампутована стопа лівої ноги, немає вказівного пальця на правій руці. За ці майже 2 пекельні місяці втратив два десятки кілограм і досі виснажений. На нього чекає довга реабілітація – рани мають загоїтись, як душевні так і фізичні.

Зараз Тихон багато їсть солодкого і смаженого та чекає на черговий приїзд рідних. Обіцяє - він обов'язково відновиться, адже не може підвести маму, яка попри усе вірила в свого сина.

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