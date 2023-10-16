Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Відріж ногу і отримаєш групу інвалідності": подробиці скандалу між МСЕК та воїном у Харкові

Автор
Вікторія СтрельцоваВікторія Стрельцова
Дата публікації
Перегляди
717
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Відріж ногу і отримаєш групу інвалідності": подробиці скандалу між МСЕК та воїном у Харкові

Дмитро Олійник під час боїв за Харків

ТСН дізналась подробиці конфлікту.

У Харкові спалахнув скандал через дії МСЕК. Ветеран війни Дмитро Олійник прийшов до МСЕК, аби просити про зміну групи інвалідності. Втім посадовиця йому заявила: наявність ноги не дає можливості змінити групу інвалідності.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової. 

Дмитро отримав тяжку травму під час боїв за Харків

Дмитро був одним з добровольців, які 24 лютого уперше взяли до рук зброю та стали на захист Харкова. Три дні потому колони окупантів прорвалися до міста та зайняли позиції у школі. Дмитро разом з побратимами вибивав їх звідси. Коли один з ворожих снарядів поцілив поруч, Дмитрові прошило ногу уламками.

"Вийняли один із трьох уламків. Два залишилися. Потім мене виписали. Я знаходився на амбулаторному лікуванні. Вдень на перев’язки ходив і ніс службу. Ми тоді на Північній Салтівці були", - каже ветеран війни Дмитро Олійник. 

Втім згодом йому погіршало. Через тромбоз та вражені нерви, нога фактично перестала працювати. Тоді йому пропонували ампутувати її, але він відмовився. 

Травмована нога Дмитра Олійника / ©
Травмована нога Дмитра Олійника

Коли хлопець захотів змінити групу інвалідності, йому "порадили" відрізати ногу

Хлопцеві надали третю групу інвалідності. Він пережив півтора десятки операцій і вимушений був звільнитися зі служби. Його документи надійшли до МСЕК на повторний розгляд. Хлопець просив в медиків другу групу інвалідності.

"Вона мені сказала: ну, в тебе ж візуально нога є. То ти заслуговуєш на третю групу. Я кажу: вона то візуально є, але вона мертва. Я ніяких рухів не можу робити. А вона: ну тоді треба було, щоб тобі її відрізали і тоді в тебе була б стовідсотково друга група", - каже Дмитро Олійник. 

Дмитро Олійник / ©
Дмитро Олійник

Що кажуть юристи

Юристи кажуть: в Україні створений чіткий перелік діагнозів, які підпадають під ту чи іншу групу інвалідності. Для військовослужбовців - соціальні пільги однакові для усіх груп. Різниця лише у розмірі пенсії. 

"Для надання другої групи інвалідності є цілий перелік захворювань зі здоров’ям, які можуть тягнути за собою надання цієї групи. Це не тільки ампутація однієї з кінцівок. Відповідно до тих діагнозів, які зазначені у Дмитра, він міг би претендувати на другу групу інвалідності", - каже військова юристка Анастасія Володенкова. 

На конфлікт МСЕК та ветерана вже відреагувало міністерство охорони здоров’я - там пообіцяли перевірити МСЕК і зробити висновки. 

Незабаром у МОЗ обіцяють повністю змінити підхід до встановлення груп інвалідності. Там кажуть - вже за два роки МСЕК буде ліквідовано. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 14:00 за 16 жовтня 2023 року | Повний випуск новин

Нагадаємо, як цивільні медики рятують військових від ампутації.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
717
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація