"Відріж ногу і отримаєш групу інвалідності": подробиці скандалу між МСЕК та воїном у Харкові

У Харкові спалахнув скандал через дії МСЕК. Ветеран війни Дмитро Олійник прийшов до МСЕК, аби просити про зміну групи інвалідності. Втім посадовиця йому заявила: наявність ноги не дає можливості змінити групу інвалідності.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Дмитро отримав тяжку травму під час боїв за Харків

Дмитро був одним з добровольців, які 24 лютого уперше взяли до рук зброю та стали на захист Харкова. Три дні потому колони окупантів прорвалися до міста та зайняли позиції у школі. Дмитро разом з побратимами вибивав їх звідси. Коли один з ворожих снарядів поцілив поруч, Дмитрові прошило ногу уламками.

"Вийняли один із трьох уламків. Два залишилися. Потім мене виписали. Я знаходився на амбулаторному лікуванні. Вдень на перев’язки ходив і ніс службу. Ми тоді на Північній Салтівці були", - каже ветеран війни Дмитро Олійник.

Втім згодом йому погіршало. Через тромбоз та вражені нерви, нога фактично перестала працювати. Тоді йому пропонували ампутувати її, але він відмовився.

Травмована нога Дмитра Олійника

Коли хлопець захотів змінити групу інвалідності, йому "порадили" відрізати ногу

Хлопцеві надали третю групу інвалідності. Він пережив півтора десятки операцій і вимушений був звільнитися зі служби. Його документи надійшли до МСЕК на повторний розгляд. Хлопець просив в медиків другу групу інвалідності.

"Вона мені сказала: ну, в тебе ж візуально нога є. То ти заслуговуєш на третю групу. Я кажу: вона то візуально є, але вона мертва. Я ніяких рухів не можу робити. А вона: ну тоді треба було, щоб тобі її відрізали і тоді в тебе була б стовідсотково друга група", - каже Дмитро Олійник.

Дмитро Олійник

Що кажуть юристи

Юристи кажуть: в Україні створений чіткий перелік діагнозів, які підпадають під ту чи іншу групу інвалідності. Для військовослужбовців - соціальні пільги однакові для усіх груп. Різниця лише у розмірі пенсії.

"Для надання другої групи інвалідності є цілий перелік захворювань зі здоров’ям, які можуть тягнути за собою надання цієї групи. Це не тільки ампутація однієї з кінцівок. Відповідно до тих діагнозів, які зазначені у Дмитра, він міг би претендувати на другу групу інвалідності", - каже військова юристка Анастасія Володенкова.

На конфлікт МСЕК та ветерана вже відреагувало міністерство охорони здоров’я - там пообіцяли перевірити МСЕК і зробити висновки.

Незабаром у МОЗ обіцяють повністю змінити підхід до встановлення груп інвалідності. Там кажуть - вже за два роки МСЕК буде ліквідовано.

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Нагадаємо, як цивільні медики рятують військових від ампутації.

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