Відродження легендарного "Азову": як командири готують новий склад бригади спецпризначення

Тут дивляться на злагодженість у підрозділі, адже саме це, впевнені в "Азові", і допомогло бійцям так довго втримувати оточений Маріуполь.

Знімальній групі ТСН вдалося побачити, як готують новий склад бригади спеціального призначення "Азов". Серед тих, хто тренується до активної війни, наприклад, дівчина-медичка, в якої наречений потрапив у полон у Маріуполі, і їй доводиться воювати за двох.

Командир взводу танкістів – боєць, який утратив руку на Приазов'ї, але не втратив мотивації боротися за своїх. Танки тут носять імена загиблих. Наприклад, танк "Чуп" названий на честь Героя України, луганця Михайла Чупріна, який знищив кілька десятків ворожої техніки.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На полі починається війна, виїжджають танки та лунають постріли – це навчання однієї з новостворених рот брагади спецпризначення "Азов", наближені до бойових. Тут нові рекрути та вже досвідчені бійці тренуються під пильним наглядом "азовських" командирів

"Це той варіант бою, коли можна, а інколи навіть треба робити помилки – для того, аби не повторювати їх у реальному бою. Такі навчання тут щодня, бо особовий склад потрібно підготувати якнайшвидше", – розповіла кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

Готував і продовжує навчати бійців "Карл". Він пройшов бої за Маріуполь і російський полон – отже знає, наскільки важливим для кожного бійця є вишкіл. Впевнений – навіть смерть у бою не має права бути марною, це довели сотні "азовських" героїв.

"Вони загинули як воїни, і забрали з собою дуже багато росіян", – каже "Карл".

Тут дивляться на злагодженість у підрозділі, адже саме це, впевнені в "Азові", і допомогло бійцям так довго втримувати оточений Маріуполь, і саме незлагодженість з іншими дала змого ворогу оточити місто.

"Мангуст" раніше командував розвідниками у Маріуполі. Вийшовши з полону, тепер очолює батальйон. Йому треба не йти у бій самому, а керувати боєм. І це складне для нього завдання, адже має за кого і за що мститися.

"Коли ти раніше працював на передовій лінії, чи там на "нульовій", чи там заходив у фланги, то тут треба момент керування і ця стриманість. І я знаю, що я зараз буду стримувати себе, щоб не піти і не показати своїм прикладом", – розповів "Мангуст".

Рекрутів вчать бути швидкими – в реальних умовах це рятує життя. З навчань вони повертаються геть спітнілі – ранок видався гарячим. За короткий час вони мають стати не просто солдатами, а побратимами.

Бойова медичка Діана вже має бойовий досвід. Сьогодні в неї евакуація лише умовно поранених.

"Все одно є мандраж, тому що це цікаво, це адреналін, але ми не хвилюємось хоча би за життя наших побратимів", – каже медичка.

Її коханий – наразі у полоні, тому, пояснює, воює за себе, і за свого хлопця.

"Я до повномасштабного вторгення жила в Бердянську, мій наречений воював в Маріуполі. І, відповідно, це для мене діло честі – визволяти Маріуполь у складі "Гвардії наступу", – розповіла Діана.

Головний по танках сьогодні – "Тайвань". Він був танкістом на "Азовсталі".

"Рука лишилась в Маріуполі", – каже поранений боєць.

"Тайвань" запевняє – відсутність руки не заважає йому, але допомагає іншим: "Люди з двома руками, і якщо в них щось гірше виходить, ніж у мене, вони навпаки більше стараються".

Серед тих, хто зараз проходить навчання на полігоні, є досвідчені танкісти. І точно знають, що у бою буде набагато складніше – "відсотків на 500".

Цей танк вони назвали на честь свого побратима-"азовця" – луганчанина Михайла Чупріна. "Чуп" знищив десятки ворожих танків та бронемашин і посмертно став Героєм України, а за життя отримав особливу нагороду від начальника штабу. Сьогодні тут найвища нагорода – це похвала командирів і настанови.

"Треба зробити так, щоб противник, який знаходиться в окопній лінії, не зміг підняти голову і вести вогонь по наших силах", – каже командир.

Комусь може здатися, що те, що журналісти показали, – це просто ротно-тактичні навчання, але насправді це – відродження. Відродження незламного "Азова".

Відродження Азову - для яких завдань готують нових спеців легендарні командири?

Читайте також: