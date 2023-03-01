Відшкодування не грошима: що має зробити кожен власник зруйнованого житла, щоб отримати компенсацію

Процес відшкодування за зруйноване житло почнеться в травні. Парламент впорядкував механізм відшкодування за зруйноване житло на деокупованих територіях. Однак щоб він запрацював, уряд має ухвалити низку рішень, йдеться в ТСН.

Війна забрала залишки здоров'я пані Надії, вона з донькою і чоловіком 14 днів ховалися в своєму погребі від окупантів у Бучі. В погребі відморозила ногу, почалася гангрена. Щоб урятувати маму, донька з батьком вивозили її з Бучі під обстрілами. Але коли вже мали доступ до лікарів, стало зрозуміло, що ногу не врятувати - її ампутували. “Кажуть, ми рятуємо вам життя, не то, що ногу, та й відрізали вище коліна”, - розповідає жінка, яка ще й вимушена отримувати по 4 рази на добу інсулін.

У такому стані в травні родина повернулася на свою вулицю Івана Франка до Бучі. Їхні 11 сусідів закатовані, вбиті, а тіла спалені російськими військовими, довкола понівечені будинки, їхній дім розтрощений ущент. “Ми в один час залишилися без будинку, без спокою, а мама без ноги”, - каже донька Надії Світлана.

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Фундамент - це все, що залишилося від двоповерхового дому. Родина гуртом укладала в нього всі гроші впродовж 20 років. Зараз вони живуть у маленькій літній кухні. Світлана - теж має інвалідність із дитинства, в неї проблеми з хребтом. Щоб відбудувати хату, родина чекає на компенсацію.

Понад 330 тисяч родин в Україні втратили житло. Принаймні стільки повідомлень натепер зареєстровано в “Дії”, і ця цифра лише зростатиме. Минув рік - і парламент ухвалив закон, що впорядковує механізм компенсацій за зруйноване житло.

Якщо йдеться про приватний будинок: у власника є вибір - отримати сертифікат на купівлю квартири чи будинку або грошову компенсацію на відновлення будинку на своїй землі. Йдеться не про живі гроші. Це фінанси на спеціальному рахунку зі спеціальним режимом витрачання. “Кошти можна витрачати або на будівельні матеріали, або можна витрачати на будівельні роботи”, - пояснюють в уряді.

Спеціальні коди на рахунку не дозволять ці кошти використати на щось інше, окрім будівництва. “Варіант фінансування нового будівництва буде доступний лише власникам приватного будинку. Адже відновити квартиру самотужки неможливо. Вона буде відновлюватися в рамках багатоквартирного будинку”, - додають урядники.

Тому власник зруйнованої квартири може отримати сертифікат на рівнозначні квадратні метри в будь-якому регіоні на свій розсуд. Це може бути новобудова або квартира на вторинному ринку. “Обираєте житло, яке ви хочете придбати, за укладання угоди купівлі-продажу держава за вас заплатить, за цю квартиру, на ту суму того сертифікату, який ви отримали”, - пояснюють, як діє система.

Антон Губін - власник квартири на Північній Салтівці. У березні в його багатоповерхівку було кілька прильотів, зрештою, будинок геть вигорів, разом із речами згоріли всі документи на квартиру. “Намагаюся трохи відновлювати. Я маю акт про пожежу”, - зазначає він.

Щоб отримати цей папірець, Антону знадобилися місяці. “Дав заяву десь у травні про те, що квартира горіла, піддалася обстрілу. Мені відповідь прийшла у грудні, що так, це так”, - розповідає він.

Державний апарат не справляється з валом заявок. Безпрецедентна кількість зруйнованого житла - понад 22 мільйони квадратних метрів. Найбільше руйнувань зазнали Донецька, Харківська та Київська області. Щоб розпочати видачу компенсації, треба впорядкувати процес фіксації пошкоджень, тож при місцевих органах влади з'являться спеціальні комісії. Їх зобов'яжуть упродовж 30 днів організувати процес обстеження помешкання і надати висновок про його стан, щоб не затягувати цю роботу на місяці.

Компенсації не почнуть виплачувати, доки уряд не визначиться, як саме буде розраховуватися вартість одного квадратного метра. Тут будуть враховувати рік зведення пошкодженого житла та регіон. На підготовчу роботу піде не менше двох місяців.

Тоді заяву на компенсацію можна буде подати в “Дії” - розділ "Пошкоджене майно". Українці, які не користуються смартфонами, звернення можуть оформити в ЦНАПах або в Центрах соціального захисту. Після цього заяву має підтвердити орган місцевої влади, і вже тоді сформують реєстр пошкодженого житла. Першочергове право на компенсацію матимуть родини військовослужбовців, українці з інвалідністю та багатодітні сім'ї. Відшкодування розпочнеться від травня і триватиме три роки після скасування воєнного стану.

Найголовніше - де держава візьме кошти на компенсацію?

“У нас сьогодні є перші гроші - це 17 мільярдів гривень, це арештовані гроші дочок російського “Сбербанку”, і ці кошти будуть направлені на механізм компенсації”, - зазначають в уряді.

Однак 17 мільярдів недостатньо, щоби відновити 22 мільйони квадратних метрів зруйнованого житла. Проте держава сподівається, що після того, як вона створить прозорий механізм фіксації зруйнованого майна і чітку схему отримання компенсації, фонд відбудови будуть наповнювати міжнародні донори.

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