Відставка Джонсона: як прем’єр Британії допоміг Україні у війні з РФ та що тепер зміниться

Британський прем’єр Борис Джонсон подав у відставку під тиском членів свого кабінету, які масово почали звільняти з його уряду на знак протесту, а ще більше під тиском своїх однопартійців, які більше не бачили Джонсона на чолі Консервативної партії.

Попри гудіння ракет та сирени, Джонсон став першим серед лідерів "великої сімки", хто наважився приїхати до Києва. Тільки-но російські війська почали відступати від української столиці, прем’єр Британії вже прогулювався порожніми київськими вулицями.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За два місяці він знову повернувся до Києва, щоби сказати – перемога за Україною. Джонсон відкрито говорить про необхідність здолати Путіна і закликає Захід не тиснути на Україну, аби та йшла на поступки і відмовлялась від своїх територій задля миру.

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На відміну від багатьох інших західних лідерів, він не шукав компромісів та не боявся відповідати Москві тією ж мовою, до якої так звикли російські політики та власне сам Путін.

"Якби Путін був жінкою, то я не думаю, що він розпочав би цю божевільну мачо-війну, вторгнення й насильство, так як він це зробив. Якщо вам потрібен ідеальний приклад токсичної маскулінності, це те, що він робить в Україні", – казав британський прем’єр.

Чи не завдяки наполегливості Джонсона, від початку війни Британія вже надала Україні допомоги загальною сумою на майже 2,5 млрд фунтів. І після США, стала одним із головних військових партнерів України.

Озброювати Україну протитанковими засобами Британія почала ще за місяць до повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, саме надання протитанкових ракет NLAW підштовхнуло й інші країни активніше допомагати українській армії. А вже незабаром Україна отримає 10 британських самохідних артилерійських установок та боєприпаси.

Тепер британці ще й допомагають українським військовим на своїх полігонах опановувати нову сучасну зброю. Саме Джонсон запропонував за кожні чотири місяці навчати до 10 тис. українських солдатів.

"Із їхнім досвідом на полі бою дуже приємно їх навчати. Вони надзвичайно прагнуть учитися, навіть із восьмої ранку до шостої вечора, сім днів на тиждень. Тепер командир батареї сам може тренувати свої війська, а ми лише поруч, аби щось підказати", – розповів капітан королівської артилерії Джеймс Оліфант.

Та з відставкою Джонсона Британія навряд чи змінить свою політику щодо України. На Росію в Лондона вже давно свій зуб, особливо після застосування росіянами хімічної зброї на британській землі – коли спершу кремлівські агенти полонієм отруїли ексФСБівця Олександра Литвиненка, а чотири роки тому в Солсбері замахнулися на ексГРУвця Сергія Скрипаля та його доньку. Окрім того, Лондон після Brexit ще й намагається посилити свій вплив на міжнародній арені.

"У будь-якому випадку, навіть якщо він піде, підтримка не зменшиться України. Але я волів би, щоб Джонсон залишався. Бо все-таки він показав, що він найбільше серед країн Західної Європи підтримує Україну у війні з Росією", – розповів політичний консультант Роман Сидоренко.

Українці ж за надзвичайну підтримку та допомогу готові віддячити Джонсону своєю любов’ю. Його вже оголосили почесним громадянином Одеси. І саме на його честь перейменували одну з центральних вулиць Новомосковська на Дніпропетровщині. Є такі плани і в інших містах. А в одній із київських кав’ярень навіть продають тістечка з назвою "Борис Джонсон".

Нагадаємо, 7 липня Джонсон заявив, що йде у відставку з посади очільника уряду Британії та лідера Консервативної партії.

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