Відставка Малюка: як і коли голосуватиме Рада та чи заморозять нові "Павутини"

Василь Малюк / © СБУ

Президент України Володимир Зеленський 5 січня зустрівся з очільником СБУ Василем Малюком і обговорив кандидатури його наступника. Сам Малюк оприлюднив пост, що йде з посади. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки 13 січня не підтримав звільнення Василя Малюка. Що ж відбувалося на засіданні, коли буде голосування у парламенті та чи вистачить Раді голосів для відставки Малюка — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Представниця президента України у Верховній Раді Галина Михайлюк, яка була присутня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки не надала пояснень щодо причин ініціювання звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ. Єдиним озвученим аргументом стало твердження про те, що Малюк написав заяву про звільнення. Про це в коментарі для ТСН.ua заявив секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Два варіанти розвитку подій довкола звільнення Малюка

Роман Костенко розповів, що профільний комітет мав обговорення. Багато питань було і від депутатів. Члени комітету очікували звіту Василя Малюка, однак він на засіданні не з’явився. За словами нардепа, члени комітету з самого початку не хотіли голосувати. Із 15 членів комітету проєкт підтримали лише семеро, шестеро висловилися категорично проти, ще двоє утрималися. У зв’язку з цим рішення ухвалено не було. Костенко зауважив, що наразі можливі два варіанти подальшого розвитку подій. Перший — питання буде винесено на розгляд сесійної зали Верховної Ради з приміткою про те, що профільний комітет його не підтримав, і остаточне рішення буде ухвалюватися в залі парламенту. Водночас він зауважив, що наразі циркулюють певні чутки, однак вони не мають офіційного підтвердження. Зокрема, йдеться про можливий намір фракції «Слуга народу» зібратися та переголосувати за це питання на рівні комітету, проте механізм реалізації такого сценарію наразі залишається незрозумілим.

Костенко також повідомив, що проголосував проти звільнення Василя Малюка з посади очільника СБУ відповідно до раніше публічно озвученої позиції. За його словами, на засіданні комітету була присутня народна депутатка — представниця президента України у Верховній Раді Галина Михайлюк, якій члени комітету ставили конкретні запитання щодо аргументів і підстав для звільнення голови Служби безпеки України.

«Не було відповіді. Було сказано тільки одне, що він написав заяву. Всі ми пам’ятаємо це написання заяви, коли йшли перемовини, ставилися умови. Тому заява — не аргумент тоді, коли ми знаємо, як вона писалася. Тому, аргументів як таких не було, і саме тому багато членів комітету не підтримали, і я в тому числі, бо є питання. Ми вважаємо, що Малюк ефективний на своєму місці, і тим більше, коли не пояснюють, чому його звільняють. Ми не бачимо необхідності в цьому брати участь, тим більше, що він був відсторонений в незаконний спосіб, тому що призначає і звільняє його тільки Верховна Рада. Президент не має права відсторонювати його від посади», — заявив Костенко.

Коментуючи можливі причини рішення президента щодо Василя Малюка, Роман Костенко зазначив, всі версії в інформаційному просторі наразі перебувають лише на рівні чуток, а реальні причини ухваленого рішення може пояснити тільки президент України.

«13 січня винесуть на голосування, але у мене теж є сумніви, що там вистачить голосів. Бачимо, навіть в комітеті Верховної Ради не вистачає голосів. Як знімати людину, коли тобі не пояснили за що? Про Баканова було зрозуміло, коли він його знімав, за інших теж. А тут незрозуміло, за що знімають. У багатьох депутатів також будуть питання», — зауважив нардеп.

Роман Костенко також прокоментував публікацію в «Українській правді», в якій йшлося про те, що, за даними видання, в Офісі Президента нібито почали шукати формальні підстави для видання указу про відсторонення Василя Малюка. Оцінюючи ці припущення, Костенко наголосив, що президент України не має відповідних повноважень. За його словами, Конституція України чітко визначає процедуру звільнення голови Служби безпеки України: президент вносить подання, а остаточне рішення ухвалюється Верховною Радою шляхом голосування.

«Якщо президент так зробить, тоді можна ставити на голосування питання про усунення президента. Це буде фактично те саме. Я маю на увазі, що це буде нагле порушення Конституції», — наголосив Костенко.

Звільнення Малюка: коли буде голосування в Раді

Депутатка Мар’яна Безугла, коментуючи ймовірне звільнення Василя Малюка для ТСН.ua, зазначила, що президент України не може звільнити голову СБУ указом. Водночас, за її словами, президент де-факто може відсторонити його від виконання обов’язків через покладання обов’язків голови СБУ на іншу особу — президент уже це зробив. Нардепка пояснила, що можна тримати тимчасово виконуючого обов’язки голови СБУ до завершення воєнного стану. Відповідаючи на запитання, чи знайдеться у Раді необхідна для звільнення Малюка кількість голосів, народна депутатка зауважила, що питання буде винесене до сесійної зали тоді, коли стане зрозуміло, що для ухвалення рішення вистачає голосів.

На сторінці у Facebook Марʼяна Безугла зазначила, що вважає Василя Малюка найкращим керівником СБУ за всю її історію. Водночас наголосила, що не ідеалізує його, але не розуміє, чому саме зараз і саме в такий спосіб намагаються усунути його з посади.

Вівторок стане «кадровим» днем у Раді

Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що фракція «Слуга народу» знімає з порядку денного всі законопроєкти, заплановані на 13 січня через відсутність необхідної кількості голосів. За його словами, на розгляд залишаться лише кадрові питання, однак наразі незрозуміло, де саме планують знайти голоси і для них. За оцінкою Железняка, вівторок у парламенті фактично стане «кадровим» днем. Спочатку плануються голосування щодо звільнень:

Дениса Шмигаля — з посади міністра оборони,

Михайла Федорова — з посади міністра цифрової трансформації та першого віцепрем’єр-міністра,

Василя Малюка — з посади голови Служби безпеки України.

Після цього передбачена перерва на засідання фракцій та комітетів. Далі очікується розгляд питань щодо призначень:

Михайла Федорова — на посаду міністра оборони,

Дениса Шмигаля — на посаду міністра енергетики та першого віцепрем’єр-міністра,

Маслова — на посаду міністра юстиції,

Наталухи — на посаду голови Фонду державного майна України.

Також нардеп підтвердив інформацію, співзвучну з тією, яку раніше озвучував Роман Костенко. За словами Железняка, за даними джерел, готується друга спроба голосування щодо постанови про звільнення голови СБУ на рівні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Він зазначив, що найближчим часом це питання знову планують винести на розгляд комітету, і, за словами депутата: «під посиленим політичним контролем намагатимуться отримати підтримку постанови президента про звільнення Василя Малюка». Водночас Железняк зауважив, що з практичної точки зору такі дії мають обмежене значення, однак розцінюються як важливий політичний сигнал.

Реакція відомих військових на кадрові перестановки в СБУ

Нагадаємо, що 3 січня низка командирів бойових підрозділів Збройних сил і Національної гвардії, а також військові аналітики публічно висловили підтримку чинному голові Служби безпеки України та застерегли від його відсторонення з посади. Відповідні заяви були оприлюднені в соціальних мережах і мали чітко виражений консолідований характер.

Серед тих, хто відкрито став на захист Василя Малюка, — командир 1-го корпусу НГУ «Азов» Денис Прокопенко, командувач Угруповання об’єднаних сил Михайло Драпатий, керівник Сил безпілотних систем Роберт Бровді, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, командир 2-го корпусу НГУ «Хартія» Ігор Оболєнський, а також аналітики проєкту DeepState.

У своїх дописах військові та експерти апелювали до власного практичного досвіду взаємодії з керівником СБУ, відзначали результативність його управлінських рішень у воєнний період та наголошували на доцільності збереження кадрової стабільності в системі безпеки. Ключовим меседжем цих заяв стала позиція, що зміна керівництва спецслужби в умовах активних бойових дій несе ризики для злагодженості та ефективності роботи державного безпекового сектору.

Відставка Малюка: політичне рішення?

Співзасновник аналітичного проєкту DeepState Роман Погорілий у коментарі ТСН.ua охарактеризував відставку Василя Малюка як одну з найчутливіших кадрових втрат для сектору безпеки України за період повномасштабної війни. На його переконання, Малюк був найбільш результативним керівником Служби безпеки України за весь час незалежності держави.

Погорілий наголосив, що втручання політичних процесів у логіку воєнного управління негативно позначається на здатності системи безпеки діяти максимально ефективно. За його оцінкою, кадрові рішення такого рівня у воєнний час ускладнюють роботу людей, безпосередньо залучених до протидії ворогу та впливу на перебіг війни, що й робить цю відставку особливо болісною.

Водночас аналітик зауважив, що потенційне призначення Євгенія Хмари не є випадковим, оскільки йдеться про фахівця, який раніше був залучений до ключових процесів у системі безпеки. Разом із тим він констатував, що кадрове рішення вже ухвалене й навряд чи може бути переглянуте, попри публічну підтримку Василя Малюка з боку військових, експертного середовища та частини суспільства.

За словами Погорілого, головним завданням на цьому етапі залишається збереження безперервності та керованості роботи СБУ. Він нагадав, що сам Малюк публічно запевняв у продовженні операційної діяльності служби, і аналогічні сигнали надходили безпосередньо зсередини структури. Аналітик висловив сподівання, що нове керівництво зможе забезпечити стабільність роботи відомства, водночас визнавши, що остаточну оцінку його ефективності дасть лише час — як у внутрішньому вимірі, так і на зовнішньому напрямку.

Коментуючи можливі причини відставки, Погорілий схиляється до версії політичного рішення. На його думку, остаточні відповіді дасть лише час і перебіг подій.

Що ще відомо про звільнення Малюка

Як повідомили джерела ТСН.ua, між Зеленським і Малюком виникла напружена дискусія через небажання генерала йти з посади добровільно, що ледь не призвело до його офіційного відсторонення. Очільник СБУ пояснив свою позицію тим, що нині на фінальній стадії перебувають кілька операцій масштабу «Павутини», і залишити їх зараз означало б вчинити злочин.

Водночас він дав зрозуміти, що якщо президент наполягає, то питання треба передати до Верховної Ради, щоб вона ухвалила відповідне рішення. Згодом, 5 січня, очільник СБУ Василь Малюк заявив, що йде у відставку. За його словами, він залишиться в системі СБУ, щоб «реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня». Голова ВР Руслан Стефанчук показав офіційне подання Зеленського на звільнення Малюка з посади. Питання зміни керівництва Служби безпеки України перейшло в законодавчу площину. Відповідний документ уже було зареєстровано в парламенті.

Сьогодні народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що «Комітет з нацбезпеки передумав і все таки рекомендував Раді підтримати відставку Малюка».

Також зранку 13 січня нардеп Ярослав Железняк повідомив, що профільний комітет Ради переглянув рішення щодо звільнення Малюка: «за» проголосували 12 нардепів, один (Федір Веніславський) утримався, 5 — проголосували проти. За словами Железняка, 226+ голосів, які необхідні для ухвалення рішення про звільнення голови СБУ, ймовірно також уже зібрали.