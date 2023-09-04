Відставка Резнікова: "золоті" яйця, куртки та парі з журналістами – чим запам'ятався міністр оборони

Олексій Резніков 4 вересня 2023 року офіційно повідомив, що подав заяву про відставку з посади міністра оборони України.

"На виконання рішення Президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаймо стрій!" – йдеться в повідомленні Резнікова.

Президент Володимир Зеленський 3 вересня у своєму зверненні підтвердив відставку міністра оборони Олексія Резнікова.

Новим міністром оборони України може стати Рустем Умєров.

Напередодні відставки Олексій Резніков також прокоментував своє можливе призначення послом України у Великій Британії.

"Не в курсі", - сказав він.

ТСН.ua зібрав головне, чим запамʼятався Олексій Резніков на посаді міністра, зокрема, про скандальні закупівлі Міноборони для Збройних сил України.

Олексій Резніков у політиці

Олексій Резніков / Фото: Associated Press

Олексій Резніков працював заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань провадження самоврядних повноважень від 2016 по 2018 роки.

2019 року президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у Тристоронній контактній групі. Також Олексій Резніков був призначений 4 березня 2020 на пост міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На посаду міністра оборони України Олексія Резнікова призначили 4 листопада 2021 року.

Дорогі куртки для ЗСУ

На початку серпня 2023 року український журналіст Юрій Ніколов опублікував розслідування про те, що ціна військових курток для ЗСУ, закуплених Міністерством оборони 2022 року, зросла втричі під час доправлення до України.

За даними розслідування, дорогою з Туреччини до України куртки "перетворилися" з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні", а їхня ціна змінилася від $29 до $86 за штуку.

Своєю чергою міністр оборони Резніков заявив, що ці закиди не відповідають дійсності і назвав журналіста "маніпулятором".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Скандальні закупівлі Міноборони! Резніков пропонує вихід"

"Колись він зробив публікацію, порівнюючи оптову закупівлю палива в тоннах з цінами на заправках в роздріб у літрах. Людина мабуть не дуже сильно освічена, не знає, що паливо - бензин, соляра - легше, ніж вода. Відповідно, в одному літрі не кілограм. Не означає, що якщо літр коштує 50 грн, то й кілограм 50 - кілограм коштує дорожче", - заявив тоді міністр.

Резніков також запропонував парі: якщо виявиться, що Міністерство оборони справді поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то він подасть у відставку. Натомість, за його словами, якщо ж виявиться, що були поставлені 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то народна депутатка Анастасія Радіна, Голова антикорупційного комітету Верховної Ради, має скласти мандат, а журналіст "Української Правди" Михайло Ткач – піти з видання і на 3 роки припинити займатися журналістикою.

За інформацією "Центру протидії корупції", до скандальних закупівель курток може бути причетним нардеп від "Слуги народу" Геннадій Касай, який своєю чергою може бути пов’язаний з підозрюваним у держзраді екснардепом та експрезидентом "Мотор-Січі" В’ячеславом Богуслаєвим.

Купівля "золотих" яєць

На початку 2023 року вийшло розслідування, що Міноборони нібито закупляє курячі яйця по 17 грн за штуку.

Згодом Державна аудиторська служба офіційно підтвердила цю інформацію. =Голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва зазначила, що аудит Міністерства оборони був "важким заходом". Під час перевірки було зафіксовано велику кількість порушень.

Міністр оборони Олексій Резніков назвав цей скандал замовною інформацією.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Скандальні закупівлі Міноборони! Скільки в нас крали на "золотих" яйцях?"

Закупівля кевларових шоломів

У червні 2023 року журналісти проєкту "Наші Гроші" оприлюднили чергове розслідування про закупівлі Міноборони. Цього разу йшлося про кевларові шоломи за завищеними цінами.

Так, у травні 2022 року Міністерство оборони закупило партію кевларових шоломів для українських військових по $468 за одиницю. Проте, у іншому травневому контракті 2022 року Міноборони ці ж шоломи коштували $132.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Скандал через закупівлі Міноборони: Резніков прокоментував розслідування журналістів"

Як повідомили журналісти, цивільні установи також купують ці шоломи, проте значно дешевше. Наприклад, Тростянецька міська рада Сумської області купила їх по 9 900 гривень, тобто близько $270. А виконком Лубенської міської ради Полтавської області купив по 9 000 гривень, або $250.

Відомо, що за ці закупівлі відповідали вже звільнені ексзаступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов та екскерівник департаменту закупівель МО Богдан Хмельницький.

Звільнення в Міноборони через скандальні закупівлі

В'ячеслав Шаповалов / Фото: Фото з відкритих джерел

Результатом скандалу у Міністерстві оборони через закупівлю товарів по завищених цінах стала низка звільнень. Зокрема, крісла позбулися заступника міністра В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту закупівель Богдана Хмельницького. А 1 лютого 2023 року СБУ вручила підозри Хмельницькому і Шаповалову.

Також читайте Як працює корупція на закупівлях харчів у Міноборони: подробиці та приклади від експертів

За даними слідчих, Шаповалов і Хмельницький у березні 2022 року здійснили закупівлю в іноземної фірми майже 3 тис. бронежилетів на понад 130 млн грн. При цьому понад 100 млн грн із цієї суми були привласнені учасниками оборудки. Товарознавча експертиза, ініційована СБУ, встановила, що реальна ринкова вартість цих засобів захисту становить лише 25 млн грн. Тобто Міноборони купило бронежилети по 44 тисячі гривень, а за даними СБУ вони коштували менше 9 тисяч гривень. До того ж вони не відповідали заявленому класу захисту IV.

Читайте також: