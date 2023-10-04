Відставка спікера Палати представників США: чому так сталось і що це означає для України

Третього за значущістю посадовця Сполучених Штатів відправлено у відставку. Спікер палати представників Кевін Маккарті звільнений більшістю у 216 голосів як республіканців, так і демократів. Події розгорталися стрімко: після суботнього голосування, що дозволило продовжити фінансування уряду на 45 днів, невдоволені спікером знайшлися в обох партіях.

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у Вашингтоні Ольги Кошеленко.

Уперше в історії США спікера Палати представників відправили у відставку

Після голосування засідання закрили до наступного вівторка. Доти триватимуть консультації щодо нового спікера. Розгляд питання про фінансування України відтак поставлено на паузу. Але президент Джо Байден запевняє партнерів, що його не буде перервано.

"Уперше в історії Сполучених Штатів спікер палати представників відправлений у відставку. Кевін Маккарті поплатився кріслом за те, що у суботу провів через голосування тимчасовий бюджет і допоміг уникнути шатдауну - повної зупинки фінансування держустанов. Для цього йому довелося домовитися із політичними опонентами - демократами. Частина республіканців сприйняла це як зраду і помстилася відставкою. А демократи не стали рятувати спікера", - каже Ольга Кошеленко.

Чому демократи проголосували за відставку Маккарті

216 голосів проти Маккарті. З них лише 8 належать його однопартійцям. Решту дали демократи. Намагання домовитися одночасно із різними політичними таборами виявилося для нього фатальним. Свого часу на посаду спікера Маккарті обрали лише з 15 спроби - група трампістів у партії відмовлялася підтримувати його кандидатуру, допоки не отримала чіткі гарантії щодо співпраці. Президент Джо Байден запевняє - в них із Маккарті теж були домовленості щодо ухвалення бюджету, яких він не дотримав. Зокрема, спікер начебто пообіцяв Байдену, що проведе окреме голосування по фінансування для України.

Ексспікер Палати представників Кевін Маккарті

"Ніхто не довіряє Маккарті. А чому би ми мали? Він порушував свої зобов‘язання знову і знову. І це стосується не лише угоди з президентом. Справа не лише у фінансуванні України, про яке, очевидно, теж було домовлено. Це стосується також повстання 6 січня. Кевін Маккарті тоді стояв на трибуні палати представників і казав одне, а потім поговорив з Дональдом Трампом і тут таки вчинив зовсім по-іншому", - каже конгресвумен від Демократичної партії Праміла Джайапал.

Як це прокоментував Маккарті

Більшість республіканців, які не голосували за відставку спікера, спантеличені. Пізнього вечора вони провели збори, щоб розробити план на майбутнє. Потрібна кандидатура нового спікера. І узгоджувати її доведеться одночасно і з радикальним крилом партії, близьким до експрезидента Трампа, і з поміркованою частиною. Маккарті балотуватися знову відмовився. Після відставки в його словах образа: винним у створенні кризи він вважає не себе, а інституцію.

"Я не шкодую, що вів перемовини. Наша влада сконструйована таким чином, що потрібно шукати компроміс. Я не шкодую про свої зусилля створювати коаліції та знаходити рішення. На жаль, 4% нашого складу можуть об'єднатися із демократами і диктувати, хто буде спікером. Я не вважаю, що це хороше правило для інституції. Але, виявилося, я такий один", - каже колишній спікер Палати представників Кевін Маккарті.

Чи припинять США надавати Україні військову допомогу?

Допоки триватиме спікеріада, сподіватися інших рішень від Конгресу не слід. Тож коли законодавці повернуться до розгляду українського фінансування, не відомо. Президент Джо Байден у вівторок провів телефонні переговори із союзниками Сполучених Штатів та України і запевнив - допомога Києву з американського боку не буде перервана.

"Президент ще раз підтвердив тверді зобов‘язання Сполучених Штатів підтримувати Україну у той час, як вона захищаєтьс, стільки, скільки буде потрібно. Як і всі інші лідери, які брали участь у дзвінку. Лідери обговорили зусилля із надання Україні боєприпасів, а також зброї, яка їм потрібна, щоб захистити свою територію. А також посилення протиповітряної оборони, у той час як вони готуються до збільшення кількості атак на критичну інфраструктуру зараз і у прийдешні зимові місяці", - сказав радник Білого дому зі стратегічних комунікації Джон Кірбі.

Джон Кірбі / Фото: Associated Press

Кірбі висловив упевненість, що Палата представників таки проголосує за допомогу Україні. Мовляв, більшість в обох партіях підтримує цю ідею. Але ультраправе крило трампістів проти. І ця розбіжність була однією з головних, яка зрештою призвела до звільнення спікера і кризи.

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