Відставка Ткаченка, суд над Арістовим та затримання Пономарьова: що відомо про гучні скандали у Раді

Цього тижня Верховну Раду сколихнули скандали, пов'язані з депутатом-відпочивальником Юрієм Арістовим, відставкою міністра культури та Олександра Ткаченка та затримання зрадника від ОПЗЖ Олександра Пономарьова.

Про найгучніші події в стінах парламенту розповів кореспондент ТСН Олександр Романюк.

У Верховній Раді наразі вже мінімальна цифра депутатів – на межі 402. За словами політолога Володимира Фесенка, цифра продовжує впритул наближатись до 400. Причини тому – вкрай різні. Після повномасштабного вторгнення ряди народних обранців почали рідшати. Майже два десятки нардепів позбулись крісел через проросійську позицію. Дехто – пішов на фронт, хтось – на урядові посади. Частина – самі написали заяви про складання мандату. І за цим процесом українці спостерігають найчастіше у публікаціях самих депутатів. Адже засідання парламенту із початку війни – закриті для преси.

Відставка Арістова

За – 320 голосів. Цього тижня Верховна Рада позбавила повноважень нардепа Юрія Арістова. Причина – Мальдівський вояж представника "Слуги народу". Журналісти з'ясували, що заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки після закордонного відрядження вирушив до розкішного 5-зірковОого готелю на приватному острові. Після того, як історія набулА розголосу – у "Слузі народу" ініціювали негайне призупинення членства Арістова у фракції.

Печерський районний суд Києва вже обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання колишньому народному депутату Юрію Арістову. Арістов має носити електронний браслет, здати документи та прибувати на виклик на вимогу судді і прокурора.

Заяву про складання мандата Арістов написав сам, це підтвердив спікер ВР Руслан Стефанчук. Того ж дня ДБР та СБУ провели обшуки в Арістова і виявили докази – печатку у його паспорті про перебування на території Мальдівської Республіки. У ДБР кажуть, спочатку депутат виїхав до Польщі у відрядження, а потім дистанційно відкрив лікарняний. При цьому, стан здоров'я нардепа – ніхто не перевіряв. Тому Арістов отримав підозру у справі за підробку службових документів.

Для інших народних обранців іноземні вояжі можуть ще більше ускладнитися. Президент Зеленський заявив, що будь-який виїзд українських посадовців за кордон буде здійснюватися винятково за рішенням Ради національної безпеки й оборони.

На думку політолога, контроль за цим буде набагато більш жорстким і якомога менше людей зможуть туди їздити.

Слідом за Арістовим "Слуга народу" може не дорахуватися ще одного члена. Заяву про складання мандату написав нардеп Ігор Кривошеєв. Він заявив, що підтримує президента Володимира Зеленського, утім не згоден із кадровою політикою партії та діяльністю окремих її членів. І для того, щоб привернути до цього питання увагу хоче скласти мандат.

"Хочу сказати, що я нікуди не перебігаю, я не просився до жодної політсили. Я просто складаю мандат", - прокоментував Кривошеєв.

Затримання Пономарьова

Без мандата може опинитися ще один нардеп – представник забороненої в Україні ОПЗЖ – Олександр Пономарьов. Його підозрюють у держзраді. Під час депутатства нардеп бував на окупованих територіях. А у його смартфоні знайшли листування із ФСБ. І це в той час, коли Пономарьов був членом оборонного комітету Верховної Ради. Його учасники мають доступ до секретної інформації. І хоча для представників екс-ОПЗЖ робили обмеження – парламентар усе одно міг надати росіянам інформацію щодо діяльності Ради під час війни, йдеться у сюжеті ТСН.

З іншого боку, відкрити справу проти Пономарьова силовики могли б і раніше, вважає політолог Володимир Фесенко. Як і щодо двох колишніх нардепів – Вадима Рабиновича та Євгена Мураєва, яким цього тижня також оголосили підозри. Щоправда, обоє наразі перебувають за межами України.

Відставка Ткаченка

Відставка міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка – ще одне кадрове питання, яке цього тижня активно обговорювали в Раді і якому так само передував скандал.

Так, минулого тижня у соцмережах активно критикували витрати місцевих бюджетів на ремонти доріг, скверів, будівництво стадіонів. Далі вже дісталося і культурній сфері. Бо парламент схвалив пів мільярда гривень на добудову другої черги музею Голодомору, за гроші спонсорів серп і молот на "Батьківщині-Матері" мають замінити на тризуб. Під шквал критики потрапило і виділення Мінкультом сотні мільйонів гривень на кіно та серіали. Ці гроші у соцмережах вимагали використати на фронтові потреби, хоча у парламенті пояснювали – Україна просто не може цього зробити.

"Це гроші виділені як макрофінансова допомога і вони не можуть бути використані на військові потреби. Використання на культуру ми узгоджували з нашими міжнародними партнерами", - пояснив голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв

Олександр Ткаченко сам написав заяву на звільнення. Пояснив це – хвилею непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Паралельно Володимир Зеленський також закликав уряд змінити міністра культури. Профільний парламентський комітет відставки Ткаченка не підтримав. Але у сесійному залі його із посади таки зняли.

Політолог Фесенко певен, попри обурення, держава та депутати не мають зменшувати витрати на культуру та інформполітику. Адже та ж Росія витрачає на інформаційний та культурний наступ колосальні суми і Україна точно не має програвати їй і у цій сфері.

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