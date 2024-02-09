Відставка Залужного: що відомо про шлях генерала та чому Зеленський його звільнив

Напруженість між президентом і генералом могла виникнути ще влітку 2023 року.

Ротації ву Генштабі Володимир Зеленський пояснив тим, що українській армії потрібні зміни. За його словами, зараз є відчуття стагнації на південних напрямках фронту та складнощі в боях на Донеччині. Нові кадри на вищих керівних посадах мають розпочати новий етап війни. Валерій Залужний обіймав посаду головнокомандувача ЗСУ від липня 2021 року.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.

Що відомо про Валерія Залужного

На посаду головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного призначили за пів року до повномасштабного російського вторгнення. А вже у травні 2022 року він потрапляє до списку 100 найвпливовіших людей за версією журналу Time і стає обличчям обкладинки цього видання. Він керує армією саме в той час, коли українці зупиняють російську навалу на столицю і розчавлюють міф про другу армію світу. Однією з головних чеснот бойового генерала називають цінування життя українських військових.

Він народився у військовій родині і ріс по гарнізонах. Тридцять років військової служби офіцера, який пройшов шлях від взводного, ротного, командира батальйону. І перший український головнокомандувач, який має бойовий досвід. Від 2014-го воює на Донбасі. Він вільно говорить англійською, має три дипломи та розумінням західних військових тактик. Про нього говорять – це генерал, який ненавидить радянщину. А колишня радянщина боїться його.

Валерія Залужного неодноразово "вбивала" російська пропаганда. Генерал постійно винурював з-під завалів пропагандистських фейків.

Валерій Залужний / Фото: Associated Press

Народну любов до Залужного можна вимірювати кількістю мемів у соціальних мережах. Його ім’я лунає в піснях, його прізвищем називають вулиці в українських містах. Валерій Залужний може здійняти інформаційну хвилю лише малюком Йодою на пікселі.

Отримати його автограф – для волонтерів і тих, хто збирає гроші на армію – справжнє везіння. Адже такі лоти швидко продавалися на благодійних аукціонах. Проте сам Залужний на люди виходить зрідка і майже не дає інтерв'ю. Поодинокі публікації в іноземних виданнях одразу розтягують на цитати.

За кілька днів до повномасштабного вторгнення Залужний закликає не вірити російським фейкам про бажання України розпочати війну. На засіданні РНБО зосереджений, після завершення усміхається журналістам.

За кілька днів після цього ворог окупує частину Київщини, Херсонщини, Харківщини, Запорізької області і впритул наблизиться до столиці. Українці вже витримали 715 днів військового супротиву з наступами, контрнаступами, деокупацією, перемогами та поразками.

Напруженість між Залужним і Зеленським виникла ще влітку 2023 року

Перша і єдина офіційна пресконференція головнокомандувача підтвердила напруженість стосунків між Зеленським і Залужним. ЗМІ ще торік влітку припускали, що серед претензій Зеленського – провал літнього контрнаступу та різні підходи в питаннях мобілізації. Повідомлення про відставку з’явилися ще тиждень тому. Серед ймовірних кандидатур, зокрема, називали головного розвідника Буданова та очільника СБУ Малюка. Олександр Сирський, який і обійняв посаду, теж був у цьому списку.

Тепер, за словами Зеленського, він має змінити підходи до ротацій, мобілізації, рекрутингу та управління фронтом. Валерій Залужний нині розмірковує, чи залишатися в команді президента, чи розпочати власний шлях.

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Нагадаємо, на сайті президента України Володимира Зеленського з'явилися укази про звільнення головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного та призначення на цю посаду генерал-полковника Олександра Сирського.

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