Відставка Залужного: Зеленський вперше розставив крапки над “і”

Всі обговорюють можливу відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Президент України Володимир Зеленський довго уникав цього питання, але врешті розставив усі крапки над “і”. У своїх соцмережах кілька слів написав і головком. Заговорила і Америка.

Про усе це детальніше розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Чутки про звільнення Залужного

Епопея з буцімто “звільненням” головнокомандувача ЗСУ, яка розпочалася ще 29 січня, триває. Про це гуділи всі українські і західні ЗМІ та пропагандисти, а українці щодня очікували вечірнього звернення Зеленського, щоб знати, чи не оголосить раптом президент про відставку головкома. Раніше прессекретар Зеленського факт звільнення категорично спростував.

Кандидати на посаду і реакція Білого дому

Втім, і після цього розмови не вщухли. Газета The New York Times із посиланням на джерела опублікувала статтю, мовляв, український уряд просто відклав звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного через витік даних про відставку. За їхніми словами, Київ вирішив відкласти це рішення, коли ця новина потрапила в ЗМІ. Як зазначає видання, ще однією причиною було й те, що уряд просто-напросто не знайшов заміни Залужному.

А видання The Economist взялося розповідати, кого ж хотіли посадити в крісло головкома. Кажуть, кандидатів двоє: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. А згодом додають, Буданов в останню мить від пропозиції відмовився. А за словами видання The Times, і Сирський не прийняв пропозицію Зеленського. І, мовляв, ці дві відмови й змусили президента відступитися, але схоже, не назавжди.

2 лютого газета The Washington Post з посиланням на двох осіб, знайомих з цим питанням, повідомила, що Україна про ймовірно таке рішення вже проінформувала Білий дім.

А ось так про можливе звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного говорить радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван: “Уряд США не повинен так чи інакше втручатися в це питання. Тому ми тримаємось осторонь цих кадрових рішень. І, звичайно, це суверенне право України й право президента України ухвалювати свої кадрові рішення. Ми чітко дали зрозуміти, що не збираємося брати участь у цьому конкретному рішенні. Ми вказали на це безпосередньо українцям”.

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Зізнання Зеленського

А перед цим видання The Washington Post з посиланням на власні джерела заявило, що і Джо Байден вже в курсі про ймовірне звільнення Валерія Залужного. За даними журналістів, у Вашингтоні мали можливість наполегливо закликати Зеленського переглянути це рішення, проте вирішили цього не робити. Отож, американські чиновники не підтримують, але і не заперечують проти цього кроку, визнаючи, що це рішення має ухвалювати Зеленський.

Увесь цей час сам Зеленський відмовчувався, у своїх зверненнях про це теж ані слова, а після Ставки 2 лютого президент повідомив, що на засіданні говорили про виробництво дронів, снаряди, ситуацію на фронті, фортифікацію та енергетику, і знову ні слова про Залужного.

І от нарешті Зеленський обмовився про гучну новину в інтерв’ю італійському каналу Rai1. Президент натякнув, чи звільнить головкома, а також анонсував куди більше кадрових рішень.

“Це кадрове питання, це питання, яке стосується людей, які повинні очолити Україну. Однозначно потрібне перезавантаження, новий старт. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напрямку керівництва країни. Коли ми говоримо про це, я маю на увазі ротацію цілої низки державних лідерів, а не тільки в одному секторі, такому як військовий. Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінили одну людину”.

“Перезапуск”?

За його словами, якщо Україна хоче перемогти, то важливо “рухатися в одному напрямку” і “мати правильну позитивну енергію”. А таке рішення називає “перезапуском”.

“Якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні рухатися в одному напрямку, впевнені в перемозі, ми не повинні падати духом, опускати руки, ми повинні мати правильну позитивну енергію... тому я говорю про перезапуск, заміну, Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а керівництва країни”.

Фейки Кремля

І поки Зеленський не оголосив публічно і остаточно про своє рішення, цим користуються пропагандисти. З останнього — рупори Кремля заявляють, нібито головком “закликав влаштувати демарш на Київ” й активно поширювали відео з головкомом Валерієм Залужним, у якому він нібито закликає до держперевороту.

Схоже уже, до речі було, коли розмови про звільнення головкома інколи просочувалися у 2023 році. Фахівці дослідили поширене відео й ствердно заявляють — це черговий діпфейк, до того ж, не якісний. Але для руського тєліка і промитих мізків росіян якраз норм.

Тим не менш, публікацію Залужний у себе на сторінці дійсно зробив, але з іншого приводу. Привітав із днем народження начальника генерального штабу ЗСУ Сергія Шапталу. Хоча текст неоднозначний.

Звільнити хочуть Шапталу?

Тут і дійсно нібито присутня нотка прощання. Водночас почали ширитися чутки вже й про звільнення Шаптали. Вранці 5 лютого видання “Українська правда”, посилаючись на джерела у владних колах заявила, що Зеленський міркує й над цим. Так, відповідаючи на запитання, які загалом перестановки в Генштабі плануються найближчим часом, високопоставлений співрозмовник зазначив: “З Генштабу ще піде Шаптала. Всі інші — невизначено”. І навіть назвали, коли усе це станеться: “Всі ці події можуть відбутися всередині тижня”.

Найгучніше кадрове рішення

Та все ж, якщо звільнення Залужного станеться, то це буде найсерйознішою кадровою перестановкою Зеленського з часів російського вторгнення в лютому 2022 року.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗАЛУЖНОГО ТАКИ ЗВІЛЬНЯТЬ?! Зеленський ВПЕРШЕ відповів, а головком ЗСУ “зачепив” українців!

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