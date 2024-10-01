Відстрочка від мобілізації: хто має право і що зміниться від листопада

З листопада 2024 року в застосунку “Резерв+” можна буде отримати відстрочку від мобілізації. Продовжити відстрочку також можна буде через застосунок.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко на конференції IT Arena 2024.

Так, у “Резерв+” планують додати функцію отримання відстрочки для студентів денної форми навчання, багатодітних батьків та осіб з інвалідністю.

Нова функція має полегшити життя, зокрема студентам, які навчаються за кордоном.

“Ми хочемо, щоб людина, яка має підстави для відстрочки, не писала заяву від руки і не ходила в ТЦК, а могла за декілька хвилин сигналізувати про своє право, і щоб ця відстрочка була валідна. Для того, щоб зробити це, ми не тільки повинні внести зміни в нормативну базу, а щоб ще наші партнери — власники реєстрів — були технологічно готові до цього”, — сказала Черногоренко.

Відстрочка від мобілізації 2024

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua нагадала, що підстави для відстрочки передбачені ст. 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Отже, не підлягають мобілізації військовозобов’язані, які:

заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, за підприємствами критичної інфраструктури;

за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, за підприємствами критичної інфраструктури; особи з інвалідністю або тимчасово непридатні за висновком ВЛК на термін від 6-12 місяців;

або за висновком ВЛК на термін від 6-12 місяців; на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, при умові відсутності заборгованості зі сплати аліментів від 3 місяців;

віком до 18 років, при умові відсутності заборгованості зі сплати аліментів від 3 місяців; які мають дитину віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в Книзі реєстрації народжень здійснений на підставі частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в Книзі реєстрації народжень здійснений на підставі частини першої статті 135 Сімейного кодексу України; батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі , які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років або хворих дітей на на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що довідкою ЛКК;

, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років або хворих дітей на на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що довідкою ЛКК; на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

I чи II групи; усиновлювачі дитини-сироти (дітьми-сиротами) або дитиною (дітьми), позбавленою (позбавленими) батьківського піклування, віком до 18 років, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває дитина-сирота (діти-сироти) або дитина (діти), позбавлена (позбавлені) батьківського піклування, віком до 18 років;

дитини-сироти (дітьми-сиротами) або дитиною (дітьми), позбавленою (позбавленими) батьківського піклування, віком до 18 років, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває дитина-сирота (діти-сироти) або дитина (діти), позбавлена (позбавлені) батьківського піклування, віком до 18 років; зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю (батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), які за висновком МСЕК або ЛКК охорони здоров’я потребують постійного догляду;

за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю (батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), які за висновком МСЕК або ЛКК охорони здоров’я потребують постійного догляду; опікун особи, визнаної судом недієздатною;

особи, визнаної судом недієздатною; які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

I чи II групи; які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю III групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;

III групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів; які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати;

I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати; члени сім’ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею за умови відсутності членів сім’ї першого ступеня споріднення;

за нею за умови відсутності членів сім’ї першого ступеня споріднення; студенти та аспіранти денної форми здобуття освіти, які за довідкою з ЄДЕБО не порушують послідовності отримання освіти, а також інтерни, докторанти;

денної форми здобуття освіти, які за довідкою з ЄДЕБО не порушують послідовності отримання освіти, а також інтерни, докторанти; наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки; чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції , а також під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану;

, а також під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану; народні депутати, судді, працівники органів військового управління, дипломатичні службовці

Відстрочка від мобілізації: як подати документи

Порядок подання документів та отримання відстрочки передбачений Постановою КМУ №560.

“Для отримання відстрочки подається заява голові комісії ТЦК та СП та документи, що підтверджують право на відстрочку. Комісія зобов'язана розглянути заяву протягом семи днів з дня отримання заяви, а у разі надсилання запитів до відповідних установ для отримання додаткової інформації, заява має бути розглянути на наступний день після отримання відповідної відповіді на запит”, — пояснила Марина Бекало.

За результатами розгляду заяви приймається рішення про надання відстрочки або відмову у наданні відстрочки.

“У разі задоволення заяви, оформляється довідка про надання відстрочки та вносяться відповідні відомості до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, так званий “Оберіг”, які також підтягуються в застосунку “Резерв+”. У разі відмови у наданні відстрочки, ТЦК та СП виносить вмотивоване рішення, яке може бути оскаржене в судовому порядку”, — розповіла адвокатка.

За її словами, на час розгляду заяви про відстрочку такий військовозобов’язаний не направляється на ВЛК та відповідно не може бути призваний на військову службу.

“Відстрочка надається строком на час дії указу президента про проведення мобілізації, тобто на три місяці, яка підлягає продовженню на той самий строк. В Міноборони обіцяють до кінця року розширити можливості в застосунку “Резерв+”, що спросить процедуру отримання відстрочки для військовозобов’язаних”, — зазначила Марина Бекало.

Нагадаємо, В ТЦК рекомендують бути готовими до мобілізації всім, хто має відстрочку.

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