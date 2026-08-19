Відстрочка від мобілізації для студентів у 2026 році: хто має право, як оформити та коли її можуть скасувати

Відстрочка від мобілізації для студентів / © ТСН.ua

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В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Водночас закон передбачає категорії військовозобов’язаних, які за певних умов мають право на відстрочку від призову. Серед них — студенти, аспіранти, докторанти та інші здобувачі освіти.

Однак сам факт навчання не означає автоматичного звільнення від мобілізації. Право на відстрочку залежить від форми навчання, рівня освіти та дотримання визначеної законом послідовності її здобуття.

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ТСН.ua розповідає, хто зі студентів може отримати відстрочку від мобілізації у 2026 році, як її оформити та за яких обставин можна втратити це право.

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Що таке відстрочка від мобілізації

Відстрочка — це передбачене законом право військовозобов’язаного тимчасово не бути призваним на військову службу під час мобілізації. Вона може надаватися через сімейні обставини, стан здоров’я, навчання та інші підстави, визначені законодавством.

Повний перелік підстав містить стаття 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Відстрочка є особистим правом військовозобов’язаного, тому саме він має ініціювати її оформлення.

Хто має право на відстрочку від мобілізації

Закон передбачає право на відстрочку для різних категорій військовозобов’язаних. Зокрема, це:

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люди з інвалідністю

студенти та інші визначені законом здобувачі освіти

викладачі та окремі категорії педагогічних працівників

багатодітні батьки

люди, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю або тяжкохворими

інші категорії, визначені законодавством

Відстрочка для студентів: хто має право

Право на відстрочку мають здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, якщо вони відповідають встановленим законом умовам.

У 2026 році, як і раніше, важливими є дві вимоги: форма навчання та послідовність здобуття освіти.

Відстрочку можуть отримати студенти, які:

навчаються за денною або дуальною формою

здобувають рівень освіти, який є вищим за раніше отриманий

навчаються у визначеному законом порядку.

Наприклад, право на відстрочку може мати людина, яка після бакалаврату вступила до магістратури, а після магістратури — до аспірантури, якщо виконані інші передбачені законом умови.

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Сам студентський статус не є достатнім для отримання відстрочки.

Хто зі студентів не має права на відстрочку

Відстрочка не поширюється на всіх, хто навчається. Зокрема, права на неї не мають:

студенти заочної або вечірньої форми навчання

особи, які здобувають другу або наступну освіту того самого чи нижчого рівня, якщо не дотримується принцип послідовності здобуття освіти

відраховані студенти

люди, які завершили навчання та не розпочали здобуття наступного рівня освіти у визначеному законом порядку

особи, які втратили право на відстрочку через інші передбачені законодавством обставини

Окремо важливо, що право на відстрочку пов’язане саме з установленими законом формами навчання. Тому студенти, які навчаються за формою, що не дає такого права, можуть бути мобілізовані навіть під час навчання.

Відстрочка для аспірантів, докторантів та інтернів

Право на відстрочку передбачене не лише для студентів. До відповідної категорії належать також докторанти та особи, зараховані до інтернатури.

Аспіранти також мають право на відстрочку за умови виконання визначених законодавством вимог. При цьому право на навчання та право на відстрочку — не одне й те саме: для оформлення відстрочки має бути підтверджений актуальний статус здобувача освіти.

У 2026 році вступ до аспірантури може відбуватися за денною, вечірньою або заочною формами, однак денна форма передбачена лише за державним або регіональним замовленням.

Що змінилося для студентів від 1 вересня 2026 року

Від 1 вересня змінюються правила щодо строку дії відстрочки для студентів, аспірантів та інших здобувачів освіти.

Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів №978 від 29 липня 2026 року.

Тепер відстрочка для відповідної категорії здобувачів освіти надається на семестр, але не більше ніж на шість місяців. Семестрові періоди — вересень–лютий та березень–серпень.

Основним підтвердженням актуального статусу навчання є інформація з Єдиної державної електронної бази з питань освіти — ЄДЕБО.

Тому перед початком нового навчального року студентам варто переконатися, що відомості про їхнє навчання внесені до реєстру та є актуальними.

Чи потрібно студентам кожні три місяці підтверджувати відстрочку

Ні, студентам не потрібно кожні три місяці звертатися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) для підтвердження свого статусу.

Інформація про навчання міститься в ЄДЕБО, а завдяки обміну даними між освітнім реєстром та реєстрами Міністерства оборони продовження відстрочки може відбуватися онлайн.

Студенти можуть оформити відстрочку через застосунок «Резерв+».

Ті, хто не користується «Резерв+», можуть раз на півроку отримати у своєму закладі освіти витяг з ЄДЕБО та звернутися з ним до ТЦК та СП для продовження відстрочки.

При цьому самі канікули або завершення навчального року не означають автоматичної втрати права на відстрочку.

Як оформити відстрочку від мобілізації студенту

Для оформлення відстрочки потрібно мати підтвердження відповідної підстави.

Для різних категорій військовозобов’язаних це можуть бути документи про сімейні обставини, медичні висновки, довідки з місця роботи або навчання та інші документи, що підтверджують право на відстрочку.

Для студентів ключовим є підтвердження актуального статусу навчання в ЄДЕБО.

Як оформити відстрочку через «Резерв+»

Для цього необхідно:

Оновити військово-облікові дані

У застосунку обрати розділ «Подати запит на відстрочку»

Вказати відповідну підставу та підтвердити необхідні дані

Дочекатися перевірки інформації

Після перевірки система формує електронну довідку з QR-кодом, яка є основним підтвердженням оформленої відстрочки.

Що робити, якщо немає можливості оформити відстрочку онлайн

Якщо виникли проблеми з оформленням через «Резерв+» або людина не має смартфона, можна звернутися до ЦНАП.

Із собою потрібно мати паспорт, довідку про присвоєння РНОКПП та оригінали або засвідчені копії документів, які підтверджують підставу для відстрочки.

ЦНАП передає документи до ТЦК та СП, після чого рішення та довідку можна отримати через ЦНАП або в електронному вигляді.

Який документ підтверджує навчання

Для здобувачів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, а також докторантів основним документом є довідка про здобувача освіти, сформована в ЄДЕБО.

Для інтернів передбачені документи, що підтверджують їхнє зарахування та проходження інтернатури.

Тому перед початком нового семестру важливо перевірити, чи правильно в ЄДЕБО зазначені зарахування, форма навчання та освітній рівень.

Коли студент може втратити відстрочку

Право на відстрочку не є безстроковим. Воно залежить від того, чи зберігається підстава, через яку її було надано.

Відстрочка може припинитися, якщо:

студента відрахували із закладу освіти

навчання завершилося, а наступний рівень освіти не був розпочатий у встановленому законом порядку

людина вступила на другу або наступну освіту того самого чи нижчого рівня, що не відповідає принципу послідовності здобуття освіти

студент перейшов на заочну форму навчання

навчання припинилося або його продовження не було підтверджене

виявлено недостовірні відомості

виникли інші обставини, передбачені законодавством, через які право на відстрочку припиняється

Якщо людина втрачає право на відстрочку і не має іншої законної підстави для неї, вона може бути призвана на військову службу під час мобілізації.

Чи можуть скасувати відстрочку автоматично

Так, адже оновлений порядок передбачає перевірку інформації через державні електронні реєстри.

Якщо під час перевірки з’ясується, що законних підстав для вже оформленої відстрочки більше немає, її можуть скасувати. Комісія при ТЦК та СП у такому випадку скасовує відстрочку протягом семи календарних днів із моменту виявлення відповідних обставин.

Тобто раніше оформлена відстрочка не гарантує, що вона залишатиметься чинною надалі. Важливо, щоб підстава для її надання зберігалася.

Що робити, якщо змінилася підстава для відстрочки

Якщо у військовозобов’язаного виникла інша законна підстава для відстрочки, він може звернутися для її переоформлення.

Подання заяви про переоформлення саме по собі не припиняє чинну відстрочку до ухвалення рішення комісією, крім випадків, коли наявна відстрочка вже підлягає скасуванню.

Якщо комісія відмовляє у переоформленні, попередня відстрочка продовжує діяти до завершення встановленого строку.

Чи можуть студента з відстрочкою направити на ВЛК

Якщо відстрочка ще чинна, військовозобов’язаного за загальним правилом не направляють на медичний огляд.

Є передбачені порядком винятки. Зокрема, це стосується випадків, коли людина приймається на військову службу за контрактом, не пройшла необхідний повторний медичний огляд після статусу «обмежено придатний» або сама хоче пройти медогляд.

Людина, яка подала заяву на отримання або переоформлення відстрочки, до ухвалення рішення комісією також за загальним правилом не направляється на медогляд.

Чи зберігається відстрочка під час канікул

Канікули та завершення навчального року самі по собі не є підставою для втрати права на відстрочку. Водночас важливо, щоб навчання продовжувалося та відповідні відомості залишалися актуальними в ЄДЕБО.

Якщо ж навчання припинилося, студента відрахували або змінилася форма навчання на таку, яка не передбачає права на відстрочку, підстава для неї зникає.

Що студентам перевірити перед початком нового навчального року

Перед початком осіннього семестру 2026 року студентам та аспірантам варто:

перевірити актуальність інформації про навчання в ЄДЕБО

переконатися, що форма навчання відповідає вимогам для отримання відстрочки

перевірити, чи дотримується послідовність здобуття освітніх рівнів

перевірити чинність відстрочки у військово-обліковому документі

врахувати, що відстрочка для відповідної категорії здобувачів освіти надається на семестр, але максимум на шість місяців

у разі зміни обставин або появи іншої законної підстави знати про можливість переоформлення відстрочки

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