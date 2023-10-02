Відсутність допомоги Україні у бюджеті США: що відомо про скандал і чому блокують виділення коштів

Перестати грати в ігри і проголосувати за надання допомоги Україні закликав президент США Джо Байден після того, як Конгрес ухвалив тимчасовий бюджет, викресливши з нього рядок про фінансування України. Байден звинуватив наближених до експрезидента Дональда Трампа республіканців у навмисному створенні бюджетної кризи. А от Трамп своїми однодумцями у Конгресі залишився задоволений, хоч і сподівається, що наступного разу вони зможуть досягти більшого.

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко.

Допомога Україні від США: що відомо про голосування у Конгресі

Ухваливши тимчасовий бюджет на 45 днів, Конгрес уникнув катастрофи - запобіг шатдауну, але з іншого боку підштовхнув низку дрібніших проблем. Крісло захиталося під спікером палати представників Кевіном Маккарті - частина ресубліканців не вдоволена тим, що той пішов на співпрацю із демократами. Водночас президент Джо Байден тепер вимагає від Макарті провести голосування по бюджету для України таких домовленостей вони нібито досягли кулуарно.

У понеділок американські держслужбовці та військові як завжди вийдуть на оплачувану роботу. Шатдаун, що нависав над ними, відсунули на 45 днів. Саме стільки є у Білого дому та Конгресу, щоб знайти вихід із бюджетної кризи. Президент Джо Байден наступного після голосування ранку у неділю публічно звернувся до спікера Маккарті із вимогою провести голосування за фінансування України.

"Я сподіваюся, що мої друзі з іншого боку дотримають слова про підтримку України. Вони сказали, що збираються підтримати Україну на окремому голосуванні. Ми не можемо за жодних обставин допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Я цілком очікую, що спікер дотримається свого зобов’язання щодо забезпечення підтримки, необхідної для допомоги Україні, коли вона захищається від агресії та жорстокості", - сказав Байден.

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

Прихильники Трампа не хочуть допомагати Україні

Геть протилежні вимоги до спікера Маккарті у частини однопартійців. Республіканці з ультраправого радикального крила проти фінансування України. Так само як і проти того, що тимчасовий бюджет було ухвалено у коаліції із політичними опонентами. Республіканець Мет Гетс заявив, що ініціюватиме відставку спікера. Близьке до експрезидента Дональда Трампа крило партії такі погрози озвучує не вперше і має реальні можливості втілити їх у життя. Сам колишній президент тимчасовий бюджет, де немає фінансування України, а також не враховані численні інші ініціативи демократів, оцінив позитивно. Хоч і вважає - його однодумці не дотисли.

"Я думаю, що республіканці отримали дуже мало. Вони могли б досягти набагато кращої угоди. Це стало порятунком для Байдена, для демократів. Я вважаю, що республіканці могли отримати більше, але вони невдовзі матимуть другий шанс", - заявив Трамп.

Трамп / Фото: Associated Press

Республіканці та демократи у Сенаті обіцяють допомогу для України

Але враховувати доведеться і думку тієї частини республіканців, які за допомогу Києву. У спільній заяві республіканців та демократів з Сенату ідеться - найближчими тижнями вони разом працюватимуть над продовженням військової підтримки.

"Я впевнений, що Сенат схвалить наступну екстрену допомогу Україні пізніше цього року. Будьмо відвертими: альтернативою нашим діям сьогодні було би припинення роботи уряду, якого цілком можна уникнути. Це не лише призупинило би наш прогрес у важливих пріоритетах, фактично повернуло би їх назад", - казав лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконел.

"Більшість в обох партіях підтримує допомогу Україні. Робити більше - життєво важливо для безпеки Америки та демократії в усьому світі", - сказав лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

На рахунках Пентагону залишається мільярд шістсот мільйонів доларів, виділених Конгресом раніше. На них ще буде постачатися військова техніка та боєприпаси. А от останній транш прямої бюджетної допомоги на рахунки у Київ перевели минулого тижня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 за 2 жовтня 2023 року | Повний випуск новин

Нагадаємо, Кулеба прокоментував відсутність допомоги Україні в бюджеті США.

Також Байден заявив про укладену угоду в Конгресі США щодо продовження допомоги Україні.

Читайте також: