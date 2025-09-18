Відсутність продавців і офіціантів: якими будуть наслідки виїзду за кордон молоді 18-22 роки

Через виїзд молоді за кордон вже зараз бракує продавців, а можуть зникнути офіціанти

Дозвіл на виїзд з України за кордон для молодих людей у віці 18–22 років вже відчутно впливає на вітчизняний ринок праці, що спричиняє масові звільнення. Експерти прогнозують дефіцит робочої сили, особливо в певних галузях.

Наскільки ситуація може стати критичною і які найбільше галузі постраждають, ТСН.ua поцікавився у Тетяни Пашкіної, HR-експертки.

За її словами, зараз ще зарано розглядати остаточні підсумки щодо дозволу на виїзд, хоча вона вважає, що наслідки неодмінно будуть і не дуже втішні.

«Зарано, бо зараз виїхала лише перша черга — ті, що дуже цього хотіли. Ще є друга черга, ті, що теж хочуть виїхати, але, наприклад, не мають закордонного паспорта або мають якісь інші стримуючі обставини. Гадаю, що ближче до кінця року все стане більш зрозумілим, а саме, якими є масштаби та наслідки від дозволу виїзду молоді за кордон», — розповідає ТСН.ua Тетяна Пашкіна.

Масові звільнення та нестача робочих рук

Вона додає, що на кінець року буде зрозумілою і кількість тих, хто виїхав, і кількість тих, хто звільнився, щоб виїхати.

«Я не думаю, що цей дозвіл на виїзд чоловіків категорії 18-22 роки є прогресивним рішенням для вітчизняного ринку праці. Прогнозовано, що з часом, як наслідок, ми матимемо на ринку відповідний дефіцит робочих рук. Відомо, що у низці компаній вже відбуваються всередині масові звільнення саме цієї вікової категорії працівників. Тенденція, на жаль, така — молодь звільняється і виїжджає», — зазначає HR-експертка.

А ось повернути їх в Україну буде досить складно.

«У нас немає законодавчо робочого механізму щодо повернення мігрантів, якщо щось піде не так», — зазначає Тетяна Пашкіна.

Вакансій море, а кандидатів не густо

При цьому на ринку праці зараз присутні всі інші тренди — значна кількість вакансій та недостатня кількість кандидатів по більшості галузей.

«Відповідно, навіть це не допомагає роботодавцям більш активно шукати претендентів на вакансії, наприклад, у категорії 45+, серед світчерів (людей без досвіду роботи), більш активно залучати жінок на чоловічі професії. Зараз роботодавці спромоглися лише на категорію 16+, але вона поки як потрібно не спрацювала. Ситуація на ринку праці поки така. І я не думаю, що у нас будуть якісь кардинальні зміни до кінця року», — зауважує Тетяна Пашкіна.

По кому вдарить дозвіл на виїзд за кордон

Вона додає, що від виїзду молоді за кордон відчує на собі передусім сфера гостинності та роздрібної торгівлі.

Торгівля, до речі, постраждала найбільше, бо саме там працювало найбільше людей вікової категорії до 22 років. Дефіцит продавців став ще більшим і їх вже не вистачає.

«Якщо казати про сферу гостинності, то там відповідно бракуватиме офіціантів, кухарів, хостес (обличчя закладу, працівник, який зустрічає гостей та відповідає за бронювання місць) операторів у контакт-центрах. Тобто це торкнеться прошарку тих вакансій, на які був потрібен мінімальний досвід роботи і досить юний вік. Певним чином це стосуватиметься сфери початкового виробництва і молодіжних професій в офісах. Їх там не так багато, але вони є. Тож що буде далі — ніхто не знає», — зауважує Тетяна Пашкіна.

Трудові мігранти і зарплата у 800 доларів

У той же час фахівці фіксують в Україні гостру нестачу робочих рук у сферах логістики, будівництва та виробництва, особливо у центральних та прифронтових регіонах.

Там роботодавці розглядають варіанти працевлаштування трудових мігрантів, переважно з Індії та республіки Бангладеш. Середня зарплата для різноробочих 500 доларів, а спеціалістів готові брати за 800 доларів.

«Навряд чи в умовах війни до нас масово їхатимуть трудові мігранти. Гадаю, що тих, хто спокуситься на такі гроші в умовах нашої невизначеності, буде небагато. І тут велике питання чи не розглядатимуть вони Україну лише як транзитний пункт для руху далі у Європу. Поки що у нас законодавство не дуже „лагідне“ до трудових мігрантів. І я не впевнена, що наразі там щось суттєво змінюється», — підсумовує Тетяна Пашкіна.