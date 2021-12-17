Відсутність транзиту буде викликом, який Україна зможе подолати — очільник “Нафтогазу”

Юрій Вітренко нагадав, як після 2014 року Україна вийшла з-під газової залежності від російського монополіста.

Керівник "Нафтогазу України" Юрій Вітренко визнав, що відсутність транзиту російського газу буде серйозним викликом для України, але запевнив, що його можна буде подолати так само, як і монополію на постачання газу від “Газпрому”.

Про це він заявив 16 грудня в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на “1+1” .

“Для всієї системи загалом, якщо не буде транзиту - це буде виклик. Потрібно буде переналаштовувати режими. Це серйозна ситуація, яку ми можемо вирішувати, але це складно робити”, - наголосив Вітренко.

Також читайте Транзит газу з Росії: Шмигаль заявив, що Україна хоче подовжити контракт ще на 15 років Щоб не доводити до такої ситуації, очільник “Нафтогазу” пообіцяв, що буде докладено всіх зусиль, щоб транзит продовжувався. Водночас він нагадав про повну залежність України до 2014 року від постачання газу "Газпромом" з Росії.

“Вони були впевнені в тому, що ми без їхнього газу не проживемо. Але ми за лічені місяці зробили так, що ми не беремо газ від “Газпрому”. Він припинив постачання і думав, що ми не зможемо жити. Ми почали отримувати газ з Європи. Була монополія Газпрому, ми її розбили”, - зазначив Вітренко.

"Вони були впевнені, що ми без їхнього газу не проживемо", - Вітренко про монополію "Газпрому"

Нагадаємо, голова Оператора ГТС Сергій Макогон припустив, що Росія може припинити транзит газу через Україну вже цієї зими.

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