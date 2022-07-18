Відтепер не лише патріотична пісня: в НБУ презентували пам’ятну монету "Ой у лузі червона калина"

В Національному банку презентували нову пам’ятну монету. На ній зображені українські воїни – козак, січовий стрілець та сучасний боєць, а також рядки з пісні "Ой у лузі червона калина".

"Ой у лузі червона калина" - відтепер не лише патріотична пісня, а й пам’ятна монета. Нову серію грошей презентували в Національному банку.

Про це 18 липня ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

На монеті зображені українські воїни – козак, січовий стрілець та сучасний боєць, які підіймають дерево. З іншого боку – гілка з листком і ягодами калини. На копійці знайшлося місце і рядкам із пісні, яка стала сучасним символом протистояння російській військовій агресії.

"Українські бійці нашу рідну Україну неодмінно розвеселять", – запевнив заступник головнокомандувача Микола Балан на презентації нової монети.

А військовий оркестр ЗСУ виконав саму мелодію, яку співають зараз як в Україні, так і за кордоном.

Нагадаємо, що президент Київської школи економіки пояснив, чому в Україні різко підскочив курс долара.