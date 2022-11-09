Відведення російських військ з Херсона: експерт попередив про пастку та провів аналогію з Чечнею

У 1995 році щось схоже було в Чечні.

Резонансну новину про наказ Шойгу відводити війська окупантів з Херсона на лівий берег Дніпра український військовий експерт Петро Черник прокоментував достатньо виважено. Він не виключає, що ця ситуація може виявитись пасткою.

Про це військовий експерт сказав у коментарі ТСН.ua.

"Все може бути. Проведу історичну паралель. Щось подібне було в січні 1995 року, коли росіяни штурмували Грозний. Чотири великі колони зайшли в Грозний, дійшли до центру, взяли палац Джохара Дудаєва, в підсумку чеченці сховались в місті, перекрили магістральні шляхопроводи і невеликими групами знищили росіян. Втратили тоді від 1,5 тис. до 2 тис. убитими, майже 5 тис. пораненими, більше 260 одиниць техніки. Нашому воєнному командуванню треба бути уважнішим, а суспільству – не піднімати планку очікування", - вважає Черник.

Військовий експерт наголосив, що схоже росіяни можуть повторити і в Херсоні.

"Здоровий глузд – запорука нашої перемоги. Я впевнений, що наші військові все адекватно розуміють, на 100%. Ворог дуже підлий та мерзенний. Ми можемо думати, що він відійшов, а він може в підвалах облаштувати вогневі гнізда та чекати живу силу та техніку. Я маю деякий персональний досвід і розуміння, що бій у місті – це пекло", - каже Петро Черник.

Заяви Шойгу про відведення військ з правого берега Херсонщини

9 листопада міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу віддав наказ командувачу так званої "спецоперації" в Україні Суровікіну приступити до відведення військ за річку Дніпро. Окупанти нібито залишать Правобережжя у найближчі терміни.

Також стало відомо, що окупанти перед відступом почали підривати мости. Підірвано щонайменше 5 переправ у Миколаївській та Херсонській областях.

Також 9 листопада кремлівські пропагандисти повідомили про ліквідацію заступника гауляйтера Херсонщини Кирила Стремоусова. Той нібито загинув у ДТП.

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