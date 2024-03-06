Відверте інтерв’ю Зеленської: від чого плаче та як часто бачиться з чоловіком перша леді

У інтерв'ю перша леді України порівняла очільика Кремля Путіна із… космосом. А ще розповіла, що думає про конгрес США та хто може закінчити війну в Україні.

Як вона та її чоловік президент рятуються, коли навколо рине хейт, а руки опускаються, і який момент під час повномасштабної війни змусив плакати усю родину? Усі подробиці дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Олена Зеленська про Трампа

Першу леді України, як і її чоловіка президента, постійно запитують, коли закінчиться війна. Втім відповіді на це питання немає, насправді, ні в кого. Лише заяви фаната Путіна — Трампа, який кричить на весь світ, що саме він може зупинити війну за добу. Олена Зеленська сказала врешті, що думає про це під час інтерв’ю із британським журналістом Пірсом Морганом.

"Я не думаю, що хтось може закінчити війну за 24 години, окрім Путіна”, — сказала вона.

Послання Путіну

Журналіст запитав, що б Зеленська хотіла сказати путіну як мати, дружина чи донька. Та відповіла неохоче, втім врешті порівняла президента РФ із… космосом. Що мала на увазі перша леді — далі.

"Я просто не розумію навіщо це. Я ніколи цього не зрозумію. Мені взагалі не зрозуміла жодна з його відповідей, які він озвучує. Вона не зрозуміла і я не знаю, як з цим може жити нормальна людина. Чесно кажучи, я б взагалі не хотіла і прізвище це називати, адресувати щось йому. Я не частина цього діалогу, це знаєте, як раніше, не знаю чи таке було в Британії. Коли ми були дітьми, в радянському союзі іноді були такі акції, що діти писали листи, їх там закривали в капсулу для того, щоб відправити їх в космос і можливо там колись якісь іншопланетяни знайдуть ці капсули і побачать там послання від дітей радянського союзу 80-х років. Це так само. Навіщо мені писати послання в нікуди? Його ніхто не почує, не зверне увагу. Це абсолютно такий жест в нікуди”", — сказала вона.

Зеленська як і її чоловік тримається позиції, що нині ні про які мирні перемовини не може йти і мови, адже путіна не зупинить ніщо.

"Я думаю, що президент Зеленський все чітко відповів на своєму рівні. А найголовніше, що це не його думка, не його думка як президента і лідера, це думка, яку він транслює від імені народу України. Ми не готові йти на поступки, в першу чергу тому що ми не хочемо, аби ця війна тривала десятиліттями. Ми розуміємо, що агресор не зупиняється, коли він отримує те, що він хотів. Він потім піде далі, а потім ще далі. Ми не хочемо, щоб потім воювали наші діти, онуки та правнуки. Ми хочемо зупинитися зараз, а на їхніх умовах це не зупиниться", — зазначила перша леді.

Перша леді — про Конгрес США / Фото: Associated Press

Перша леді про Конгрес США

Також Зеленська звернулася до політиків конгресу США. Їхні зволікання - коштують українцям життя. Втрачаються і території, й одна з причин усіх цих втрат — просто зволікання США. Що визнав навіть Джо Байден, коли Збройним Силам України довелося відійти від Авдіївки. Тримати це місто за менш ніж 6 кілометрів від тимчасово окупованого Донецька вже стало неможливим.

"Поки приймається рішення, вмирають люди - це найстрашніше, що може бути. Мені б хотілося, щоб вони відчували, що кожну годину, поки вони вагаються, ходять на роботу, зустрічаються з колегами — в Україні гинуть люди, а могли б не гинути. І це найстрашніше, що відбувається. Я впевнена, що там більшість людей прагне допомогти Україні, і ми розуміємо внутрішньополітичні процеси сполучених штатів складні і не можуть бути простими. Але ми чекаємо на це рішення. Воно нам потрібно дуже сильно. Це питання життя і смерті, і хочеться, щоб ті, хто приймають рішення, це розуміли", — зазначила вона.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Про особисте

До слова, за неофіційними даними, Олена Зеленська відмовилася від запрошення США приїхати на звернення Байдена до Конгресу. Про це написали у Washington Post. За даними ЗМІ, у Білому домі планували посадити перших Леді Америки та України поруч з удовою російського опозиціонера Навального — Юлією, як символ опору Путіну. Однак, за даними видання, для України це неприйнятно через заяви Навального про те, що анексований Крим належав Росії. Тим часом британський журналіст не оминув і особисту тему. З Оленою Зеленською Пірс Морган бачився вперше у перші чотири місяці повномасштабної війни. Тоді було не до цих розмов. Британський медійник запитав, яке воно життя дітей Зеленських, коли батько — президент у країні, яка воює.

"Неправильно було б жалітися, що я про щось жалкую, тому що становище нашої родини, воно не відрізняється від більшості родин. Зараз більшість родин роз’єднані: або мама, або тато на фронті, або за кордоном. Але, авжеж, мені боляче, що ми втрачаємо ці роки їхнього дитячого життя, яке могло бути наповнене більш різноманітними подіями. Ми б за ці два роки вже б напланували багато чого і здійснили б", — сказала Зеленська.

Володимир та Олена Зеленські вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні / Фото: Офіс президента України

Як живуть діти Зеленських?

Олена Зеленська зазначила, що діти як були з перших днів в Україні, так тут і залишаються. Старша донька Олександра, якій вже 19 років, навчається в одному із столичних вишів на другому курсі, син — 11-річний Кирило ходить до школи і то, завдяки тому, що у навчальному закладі є укриття. Та не дивлячись на вік, зазначає, діти живуть війною.

"Так само вони на паузі, без відпочинку думають тільки про війну. Син постійно про це говорить. Дуже складно відповідати всім дітям і своїм також, ми не можемо знайти інші слова, коли дитина питає: “коли закінчиться війна? Ну коли вона закінчиться? Ну скажіть нам”. А такої відповіді немає ні в кого", — розповіла вона.

Як часто родині вдається побачитися?

До того ж, коли твій батько президент і має по кілька десятків зустрічей на день, проводити час із ним вдається вкрай рідко. Олена Зеленська розповіла, як часто діти мають можливість побути із татом, а вона — з чоловіком: "Приблизно раз на тиждень кілька годин ми можемо зустрічатися, іноді рідше, коли у нього виїзди або він не може з нами зустрітися. Я можу його іноді бачити в Офісі президента тому, що я маю там свій кабінет. Іноді я можу йому зателефонувати, якщо він не зайнятий можу до нього зайти, можемо пообідати разом, але це також буває не дуже часто. У нас якесь таке постійне не співпадіння у наших графіках. Якщо він може зі мною поговорити, я не можу з ним поговорити. Вчора ми ніяк не могли зателефонувати один одному, тому що він мені 3 рази дзвонив, я була на зустрічах, потім я починаю йому телефонувати, він вже не може відповісти. Ми ось такими паралельними життями живемо".

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Що переживають найтяжче?

Зеленська зізналася, що крім цього, їй найтяжче переживати чергові новини про смерті українців, особливо дітей. Й зазначила, ментальне здоров’я це не просто балачки, нерви здають вже у кожного.

"Коли ти сучасна людина в 21 сторіччі, ти навіть, якщо над тобою нависає загроза, зберігаєш надію, що світ не може бути таким жахливим місцем, щоби така трагедія сталася з тобою. Світ має зупинити агресора перед тим як він зробить цей крок, але на жаль цього не сталося. І, авжеж, для нас це величезна трагедія жити в тому, в чому ми опинилися, кожного дня бачити жертви. Ти не можеш вимкнути емоції, коли ти читаєш ще одну й ще одну історію. Нещодавно мене просто вразила трагізмом історія, коли від нічного удару загинула ціла родина, загинула мама зі своїми синами, одному було менше року. Вони згоріли живцем. Ці речі вони не дають тобі ніколи бути спокійним або щасливим, але є речі, які тебе вже просто добивають, коли ти не витримуєш і починаєш ридати", — зазначила вона.

Момент, коли плакали всі

Перша леді зізналася, який фільм вона так і не змогла додивитись до кінця просто тому, що розридалася. Від іншого, каже, плакала і дочка, і її друзі, для одного з них фільм - занадто життєвий, вбивства українців він бачив на власні очі: "Я повністю не змогла його подивитися, скажу чесно. Це документальний фільм, який створив один із наших режисерів. Він повністю створений з відео, які знімали наші люди у перші дні повномасштабного вторгнення. Він називається “Довга доба”. Я не витримала довго, це були і сльози, і повний спектр емоцій . Це настільки потужно. Я, авжеж, додивлюся цей фільм, але в мене вже не вистачило емоційних сил, щоби продовжувати це робити. З першого разу в мене не вийшло. Так само є зараз документальний фільм “20 днів в Маріуполі”. Моя донька ходила зі своїм другом до кінотеатру на прем’єру. Хлопець з Маріуполя і він зі своїми батьками мав таку можливість, просидіти в підвалах власного будинку кілька тижнів перед тим як їм вдалося виїхати. І він на власні очі бачив убитих сусідів, яких він знав. Вони пішли разом і я питала потім ти як витримала. Вона казала я плакала, і він плакав, але плакав і весь зал. З одного боку це дуже важко, а з іншого нам потрібно іноді плакати".

Поплакати — це розкіш

Олена Зеленська зізналася, що такі фільми для неї - психотерапія, лише під час перегляду яких вона може поплакати від душі, бо на людях, вона завжди має бути сильною і має посміхатися. Зокрема, вона розповіла, як такі трагедії переживає чоловік: "На щастя, він не дуже відрізняється на публіці і за лаштунками. Це та сама людина і, мабуть, на нього можна більше розраховувати, коли тобі потрібно енергетично підзарядитися. Він добре тримається, мені здається це його природна можливість. Я зараз багато працюю з темою ментального здоров’я і розумію, що психологічна стійкість так само у різних людей різна, як і імунітет. Авжеж, йому складно, він дуже втомлюється, але він має свої рецепти як відновлюватися. Завжди допомагають діти, він може навіть з ними подуріти, потанцювати, послухати якісь пісні дурні, які йому ставить донька, посміятися. Він займається спортом і це надзвичайно йому допомагає. Єдине, що не вистачає часу на сон. Я впевнена, що він витримає, він сильний".

Олена Зеленська про пропаганду і хейт на чоловіка

А от щодо хейту та бруду, який часто ллється на чоловіка як на президента, Олена Зеленська ставиться спокійно. Каже - навчилася не реагувати, адже здебільшого інформація в інтернеті - чужі фантазії, які вміло підігріває російська пропаганда й зазначала, на що на що, а на розбрат в українському суспільстві росія не шкодує ні сил, ні грошей.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська відмовилася бути присутньою на зверненні президента США Джо Байдена до Конгресу 7 березня, бо її хотіли посадити поряд із вдовою російського опозиціонера Юлією Навальною.

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