Відверто про війну, переговори з Путіним та перемогу: що говорив Зеленський в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer

Президент України Володимир Зеленський у великому інтерв’ю Труді Рубін, колумністці американського видання The Philadelphia Inquirer, відверто розповів про поточну ситуацію на війні, яку веде Російська Федерація проти України, наголосив на неоднаковому розумінні перемоги українцями та західними партнерами та пояснив модель можливих мирних переговорів з державою-агресоркою.

ТСН.ua зібрав головні заяви українського лідера.

Про мобілізацію в Україні

Зеленський повідомив, що запит на кількість мобілізованих сформувало керівництво Збройних сил України і мобілізація відбувається “за планом”.

"Тактичні дії, скільки потрібно на фронті людей, необхідно, щоб це завжди формулювало військове керівництво. Воно сформулювало цифри, я їх бачив, і сьогодні вони йдуть за цим планом", – заявив президент.

Він також прокоментував лотерею, яку використовували в США для мобілізації на війну. Він відкинув таку можливість в Україні.

"Коли ця лотерейна історія була в Сполучених Штатах, це була війна не на території США й не за існування країни. Це не екзистенційний виклик, це інші речі. Україна бореться за виживання", - наголосив він.

Про прорив на Харківському напрямку

Зеленський наголосив, що російські окупанти здійснили прорив на Харківському напрямку внаслідок того, що Україна не могла і не мала чим бити по території РФ, де було скупчення підрозділів російської армії.

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“У них були скупчення на території Росії вздовж кордону, вони знали, що ми не будемо бити по них, бо не маємо права, і, якщо чесно, не мали можливостей”, - наголосив президент.

За його словами, наша держава ніколи не використовувала для стримування армії РФ західну зброю. Крім того, бити по окупантах особливо не було чим.

“Далекобійний артилерійський снаряд в цей момент у нас був у великому дефіциті, він останні півтора року був у великому дефіциті. В нас артилерійський снаряд був кілометрів 20, не більше. А про снаряди, які мали далекобійність до 40 км, ми навіть забули. Ми могли використовувати тільки "Хаймарси" із наявної техніки. На це нам потрібен був акцепт від Сполучених Штатів Америки. Нам вдалося домовитись, що ми можемо використовувати відповідну техніку в Харківському регіоні та від Харкова на північ”, - додав Зеленський.

Про співвідношення втрат у війні

За словами Зеленського співвідношення втрат України та РФ у війні становить 1:6.

"Сьогодні гинуть 1 українець на 6 росіян. У нас була статистика - 1 до 4, а зараз на Харківському, Покровському напрямках цифри 1 до 6”, - повідомив він.

Водночас він наголосив, що в сьогоднішній війні перемагають не кількістю солдатів на фронту, а технологіями.

“Війна технологічна. Хто більш технологічний, той може перемагати", - додав він.

Про протидію “Шахедам”

Зеленський зауважив, що Україна навчилася збивати російські дрони-камікадзе Shahed, не використовуючи ракети та ЗРК Patriot.

“Сьогодні ми не витрачаємо ракети проти дронів. Ми витрачаємо мобілізаційні вогневі групи. Іноді використовуємо деякі ракети, але, авжеж, не Patriot. Тим не менш, ми навчилися, як з чим боротися”, - наголосив президент.

Про захист від КАБів

Президент Зеленський пояснив, чому системи протиповітряної оборони Patriot не можуть захистити українські міста від атак російськими керованими авіабомбами (КАБами) та назвав необхідну для цього зброю.

За словами Зеленського боротися із цими атаками за допомогою засобів ППО, зокрема далекобійних систем Patriot, вкрай неефективно, оскільки ракет до цих систем немає в достатній кількості, до того ж їхня вартість значно перевищує ціну російських КАБів, тому потрібно шукати “далекобійне рішення проти аеродромів, де стоять військові літаки, які Росія використовує, щоби застосовувати КАБи”.

“Рішення Байдена дати нам можливість бити по скупченню їх техніки на нашій території, або на кордоні, або навіть на російській території вздовж кордону - позитивне, але воно не вирішує проблему знищення наших міст і сіл, воно вирішує тактичні моменти”, - наголосив Зеленський.

Зрештою президент назвав зброю, застосування якої дозволить зменшити бомбардування КАБами.

"ATACMS, які можуть бити на 300 кілометрів, напевно, нам би допомогли сьогодні. Я підкреслюю, сьогодні. Є аеродроми, де вони використовують КАБи, і поки їх КАБи не летять на велику дистанцію, то ми можемо бити по цих аеродромах. Але вже є аеродроми на більшій відстані. Сьогодні потрібно дозволити нам застосовувати ATACMS вглиб Російської Федерації", - підсумував український лідер.

Про переговори з Путіним

Президент Зеленський висловився про можливість перемовин з диктатором Володимиром Путіним. За його словами, на сьогодні він бачить лише одну модель – тристоронній договір з посередниками, яких залучали для відновлення "зернового" коридору.

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"Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Вони, своєю чергою, взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім відповідну угоду підписувати з РФ. І так воно спрацювало: дві дзеркальні угоди, між якими є ООН та Туреччина..." - пояснив президент.

Він зазначив, що аналогічна модель може бути застосована і в територіальній цілісності, і в енергетиці, і в судноплавстві – коли країни з різних континентів готують рішення щодо тієї чи іншої кризи.

"А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само повинен розбиратися з представниками РФ. Поки що у нас є тільки така модель", - резюмував Володимир Зеленський.

Про “мирний план” Трампа

Президент Зеленський прокоментував ідею Дональда Трампа завершити війну в Україні за 24 години.

Він наголосив, що це не призведе до миру у всьому світі чи між Україною та Росією.

“Якщо ідея полягає в тому, щоб віддати наші території, то ні, це питання не вирішить. Це не спрацює", - підкреслив Зеленський.

Про членство в НАТО

Зеленський зауважив, що членство України в НАТО гарантує безпеку України та мир у світі.

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"Членство в НАТО добре не лише для України: це забезпечить безпеку Росії". Український кордон буде повернено, жодне подальше російське вторгнення не спричинить нової війни, і світ не боятиметься, що Путін знову повернеться", - сказав президент.

Він додав, що майбутній 75-й ювілейний саміт НАТО 9-11 липня у Вашингтоні не запропонує Україні чіткого шляху до членства.

"Ми розуміємо, що Білий дім не готовий надати нам запрошення. На жаль, це політика “крок вперед, два кроки назад”. Якщо Сполучені Штати бояться дратувати Путіна, і це причина, чому нас не запрошують, то ми просимо наших стратегічних партнерів дати нам те, що захистило б нас: "Петріоти", значну кількість F-16 і можливість використовувати зброю всередині Росії", - додав Зеленський.

Про зустріч Путіна та Кім Чен Ина

За словами Зеленського, російський президент Володимир Путін посилив співпрацю із Північною Кореєю через політичну ізоляцію у світі та брак боєприпасів.

"Саміт миру змусив Путіна шукати союзників. І ось вони союзники. Ось ми бачимо терористичну Північну Корею. Що його змусило? Безумовно, політична ізоляція, а друге - у нього не вистачає артилерії. Все дуже примітивно. У Північної Кореї мільйони артилерійських снарядів, а Путіну потрібна ця артилерія", - пояснив він.

Про українську перемогу

Президент Зеленський зазначив, що Україна та її західні партнери можуть мати різне уявлення щодо перемоги у цій війні.

"Для нас остаточна перемога – це момент сатисфакції... Для Заходу головна перемога не дати окупувати Україну, але водночас всі бояться, що Росія розвалиться. Я ці меседжі чую. Я не підтримую такі меседжі. Тому у нас різне розуміння перемоги. Я вдячний, що ви не дали нас окупувати, але сатисфакція важлива. Тому ми хочемо, щоб була реальна перемога", - заявив глава держави.

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За його словами, не потрібно боятись того, що буде з Росією після Путіна.

"Як тільки Захід припинить боятися, що буде з Росією без Путіна, то Росія без Путіна швидше наступить. Неможливо однією рукою допомагати Україні, а іншою - тиснути руку Путіну. Так ми не переможемо Росію. Ми – всі ті, хто захищає не тільки Україну, а Україну, яка захищає всі демократичні країни, в які Путін може піти далі", - сказав він.

Зеленський також зауважив, що розмови про кордони 1991-го року – це не просто перемога для України. Це спосіб поставити агресора на місце та історична перемога всього світу, щоб не було можливості повернення агресії.

Про неминучий крах Росії

За словами Зеленського, від 2025 року економіка Росії буде падати, а невдоволення росіян буде зростати - і це стане проблемою для очільника Кремля Володимира Путіна.

"Давайте подивимось, на чому заробляє Росія. У них економіка - це нафта та газ. Хто б не малював ту чи іншу економічну аналітику, реальні професійні люди сходяться в тому, що починаючи від 2025 року Росія економічно буде падати. Тобто поступово санкції починають працювати, поступово "енергетичних" грошей не вистачає, щоби таку велику кількість виробляти зброї і забезпечувати населення. Він буде піднімати податки, він буде все це робити", - вважає глава держави.

На думку Зеленського, незадоволене російське суспільство стане “ядерною зброєю проти Путіна”.