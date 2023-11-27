Відверто від військового: про що не варто говорити з ними після повернення та що може підтримати

Герой України зі Львова, майстер-сержант мотопіхотного батальйону 24-ї ОМБр імені короля Данила Дмитро Бублик пояснив, про що не варто говорити з військовим після повернення з фронту та що може їх підтримати.

Про це він розповів в інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

“Не потрібно нічого говорити. По людині просто видно, що потрібна допомога. Я не можу попросити про допомогу, про щось поговорити, щось зробити. Є людина, моя друга половинка, вона бачить, що мені важко, що зі мною щось не так. Вона намагається зі мною просто говорити, і сама надає цю допомогу”, — розповів Дмитро Бублик

За його словами, військового потрібно просто підтримувати. Йому допомагає триматися його друга половинка.

“Немає нічого сильнішого, аніж підтримка близької людини, просто немає. Так, солдат сидить в окопі на передньому краї. Так, він воює. Так, йому важко. Він вже немає сил, але старається щось зробити. Йому подзвонила мама, сестра, донька, брат, хтось з близьких. Поговорив з ними — йому вже стало легше. Він заспокоюється і все”, — каже Дмитро Бублик.

Нагадаємо, у НАТО назвали ситуацію на фронті в Україні "дуже складною", від початку контрнаступу ЗСУ лінія фронту не дуже змінилася.

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