Відвідав майже всі країни світу, провів у повітрі 22 тисячі годин: легендарний пілот Тарасюк здійснив крайню посадку

За 48 років польотів Сергію Тарасюку не вдалося побувати лише у кількох країнах світу.

Він відвідав майже всі країни світу, двічі побував на Південному полюсі, провів у повітрі 22 тисячі годин. І це переважно за штурвалом "Руслана" та неперевершеної "Мрії". Легендарний пілот державного підприємства "Антонов" Сергій Тарасюк цієї ночі здійснив крайню посадку на "Ан-124" в рідному аеропорту - в день свого 65-річчя. За міжнародними льотними нормами, більше літати на великих літаках йому вже не можна.

Про те, що робитиме далі легендарний пілот - 30 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Сергій Тарасюк почав активно літати у середині 70-х - практично на всіх літаках фірми Антонов, багато з яких випробовував, і от сьогодні у свій 65 день народження він здійснив крайній політ на Руслані. Далі не дозволяє міжнародне авіаційне законодавство. Екіпаж виходить з літака, хлопці дають командиру кілька хвилин побути на самоті. Йому треба попрощатися.

Вже на виході Тарасюк зупиняється, щоб зняти командирські погони. Тепер їх носитиме Антон Андрієнко, 2 пілот, майбутній командир Руслана.

22 тисячі годин за штурвалом - молодий Тарасюк возив ще самого Олега Антонова, на маленькому Ан-3 він приземлявся на Південному полюсі планети. Сотні посадок в охопленому війною Іраку та Афганістані. У нього глохли в польоті усі двигуни на Ан-12-му, йому доводилося саджати літак на черево - без коліс - і все одно Сергій Тарасюк ні про що не жалкує.

Легендарний пілот: українець Сергій Тарасюк здійснив крайню посадку на Ан-124

За 48 років польотів Сергію Тарасюку не вдалося побувати лише у кількох країнах світу. Але вдалося навчити, виховати молоде покоління пілотів держпідприємства Антонов.

Польоти на великих літаках закінчилися, але Тарасюк вже за кілька днів планує знову сісти за штурвал, на цей раз вже невеликого, 4-місного літака. Про відповідну ліцензію пілот подбав заздалегідь. Тарасюк не може без неба.

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