Відвідини Києва високопосадовцями США і навчання армії РФ на кордоні України - ЗМІ про російську загрозу

Відвідини Києва високопосадовцями США і навчання армії РФ на кордоні України - ЗМІ про російську загрозу

З Британії до Києва ще напередодні два військові транспортники С-17 привезли легку протитанкову зброю.

З раптовим візитом до Києва приїде держсекретар Сполучених Штатів, про це повідомила «Європейська правда» з посиланням на джерело у державному департаменті США. Поїздки не було в графіку Ентоні Блінкена ще минулого тижня. Головна тема запланованих розмов з українськими посадовцями - російська загроза. Росія ж проводить навчання неподалік нашого кордону і, за даними американського The New York Times, вивозить співробітників із дипустанов в Україні.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Російські солдати під Ростовом тренуються воювати в міських умовах. А журналісти, передруковують заяву замміністра оборони, що Росія та Білорусія розглядають ситуацію, коли доведеться залучити весь військовий потенціал двох країн для гарантування безпеки.

Днями з російських дипустанов в Україні вивезли майже півсотні співробітників та членів їхніх родин, про це повідомляє, посилаючись на анонімні українські та американські джерела, The New York Times. «Зменшення кількості співробітників російського посольства може бути частково пропагандою, частково підготовкою до загострення конфлікту, або відволіканням уваги, кажуть українські і американські чиновники. Не виключені усі три варіанти разом», - йдеться в тексті видання.

МЗС України заявляє, що ніхто не попереджав про термінове переміщення російських дипломатів. Посольства інших держав теж не повідомляли про наміри евакуйовувати співробітників. «Міністерство закордонних справ не отримувало від російської сторони інформацію про евакуацію співробітників дипломатичних установ Російської Федерації з України. Зі свого боку, МЗС України наразі не планує евакуацію українських дипломатів з РФ», - зазначив речник закордонних справ України Олег Ніколенко.

Також читайте Очільник ЦРУ відвідав Україну на тлі загрози вторгнення РФ - CNN

Росіяни американську статтю спростовують, МЗС заявляє журналістам: посольство Росії в Україні працює в штатному режимі. Тим часом за інформацією іншого американського ЗМІ, CNN, минулого тижня Київ, не привертаючи уваги преси, відвідав директор ЦРУ. Вільям Барнс зустрічався тут з розвідниками і президентом.

«Вони обговорювали оцінки ризиків для України. Крім того, директор обговорив з президентом Зеленським чинну ситуацію і заходи по деескалації напруги», - заявляє видання.

Завтра держсекретар Сполучених Штатів приїде з раптовим візитом до Києва

Саме після повернення директора ЦРУ до Сполучених Штатів американські чиновники анонімно поділилися з журналістами інформацією, що Росія готує провокацію на Донбасі, аби створити привід для вторгнення.

З Британії до Києва ще напередодні два військові транспортники С-17 привезли легку протитанкову зброю. Щоправда їм довелося облітати Німеччину, про це свідчать дані з моніторингової системи «Флайтрадар». Оглядачі пов’язують це ускладнення маршруту з упертим небажанням Німеччини постачати оборонну зброю Україні. Німецька міністерка закордонних справ, яка напередодні відвідала Київ, сьогодні проводить переговори у Москві.