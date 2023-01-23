Відтискання після операції і велопрогулянки на третій день реабілітації: бійці з ампутаціями швидко відновлюються у США

Бійці реабілітуються у Штатах, аби жити повноцінно та мати змогу воювати надалі.
Історія двох українських хлопців, які на війні постраждали від міни типу "пелюстка", але за час реабілітації бійці мали не лише відновити здоров'я, але й розповісти світовим політикам про війну в Україні, йдеться в ТСН.
Двоє українських чоловіків в Нью-Йорку навчилися ходити знову. 35-річний військовий Антон отримав поранення на Луганщині, коли билися за Лисичанськ та Сєвєродонецьк, а Віктор був поранений двічі на рідній Донеччині. “Мене звати Віктор, мені 23 роки, я з Донецької області, працював на шахті. Була ніч, не було видно. Спочатку підірвався мій командир і одразу нічого не зрозуміло було, я зробив крок і теж підірвався” - розповідає про себе боєць.
Причина поранення у хлопців одна й та сама – протипіхотна міна, так звана “пелюстка”. Її розкидають касетні боєприпаси, зазвичай в одному - 64 штуки, це лише сорок грамів вибухівки, але розрахунок на те, що на неї наступить піхотинець і його побратими, які кинуться йому на допомогу. Зазвичай від таких “пелюсток” страждають саме ступні. Про свої ампутації вже зараз бійці можуть говорити навіть жартуючи, а тоді найважчим виявилося провідомити про це рідних. “Мені дуже було важко, я не знав, як сказати. В мене мама живе з вітчимом, я йому зателефонував. Кажу: "Тату, можеш відійти від мами, дещо сталося", - розповідає Антон.
Він хотів обов'язково сказати про ампутовану стопу сам. “Я накрився простирадлом, ноги накрив, і коли прийшла моя людина, я її обняв, вона питає, що таке, а я кажу - все нормально, трішки обняв, але потім розповів, що я не зовсім цілий і відклав простирадло, але по дорозі до мене накрутили, думали, що мене там взагалі немає. Тому навіть на руку зіграло, бо в мене просто трішки не було стопи”, - каже військовий.
Реабілітолог Дмитро Шевченко вчив Антона та Віктора ходити. Він називає їх першопрохідцями, адже упевнений - у США можуть та мають відновлювати більше поранених бійців. Дмитро пояснює, це хлопці, які змогли реабілітуватися в найкоротші терміни. “Вони були в добрій формі, Антон і Вітя були готові вже перші тижні”, - розповідає реабілітолог.
Антон свою реабілітацію почав ще в лікарняному ліжку, бо зрозумів, що не можна втратити форму. На перший тиждень після операції він вже підтягувався на лікарняному ліжку, а разом з Віктором вперше після поранення сіли на велосипеди на третій день реабілітації, а ще займався на тренажері, набивав м’яча і займався боксом. “Починали з найменшого, з кроків, рівновага, баланс, абсолютно все було, бо після того, як ми отримали протез, стали на нього - цього всього не було”, - розповідає Віктор.
У США Антон та Віктор жили в українській родині, яка піклувалася про них, але аби мати змогу прийняти більше бійців з України, місцеві благодійники вже винайняли та відремонтували цілий дім. “Вже нових хлопців ми будемо приймати в цьому будинку, це трьохповерховий будинок. Він у Нью-Йорку і тут достатньо місця десь для 6-8 хлопців”, - розповідає волонтер Олександр Рубцов.
Саме він створив ініціативу і займається облаштування такого собі українського дому. “Тут є у нас для тяжких, для хлопців, у яких буде ампутування двох ніг. У нас ж перший поверх, просто у спальню можна заїжджати візком”, - розповідає волонтер.
Переконаний, в Україні поранених багато і реабілітація за кордоном може розвантажити лікарні: “Реабілітація, на мій погляд, повинна проходити без сирен, повинна проходити там, де є світло і немає ракет”.
У США у хлопців була ще одна місія - попри щільний графік лікування, вони зустрічалися з політиками та брали участь у заходах на підтримку України. Своїм прикладом вони доводили, як українці вміють триматися попри все.
Віктор у Штатах найбільше мріяв повернутися до коханої і нарешті побути з родиною після двох поранень. Антон поставив собі за мету - обов'язково повернутися на фронт. Не просто інструктором чи в штаб, а саме до своїх спецпризначенців, на війну. “Не можу не йти, ну, для мене війна не закінчується. Міг би, напевно, не піти, якби був мир”, - каже Антон.
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