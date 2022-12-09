Вигадували діагнози і переховували, щоб не забрали до Росії: херсонські медики потай боролись за найменших українців

Щоби не викликати підозри - ховали малечу по різних відділеннях і палатах, а в електронну базу хвороб вносили найрізноманітніші діагнози, аби усе виглядала реалістично у разі перевірок.

Переховували новонароджених, аби їх не вкрали росіяни - у дитячій лікарні Херсона розповіли приголомшливу історію окупації. Деяка малеча, покинута батьками, прожила в медзакладі майже рік, працівники писали їм вигадані історії хвороб, аби окупанти не оформили на них чужинське свідоцтво про народження і не вивезли виховувати до своїх дитбудинків.

Коли на подвір'ї дитячої обласної лікарні в Херсоні чути вибухи маленький Міша вередує. Йому всього рік, батьки покинули малого після народження і все своє життя він провів в лікарні.

Доглядають Мішу лікарі, ім'я теж дали вони, вони ж і врятували від вивезення до Росії. Під час окупації його, і таких як він, росіяни вивозили під виглядом "евакуації", а лікарі дітей переховували. “Ми виконували свою роботу. Зберігали усіх громадян України. Страшно, важко, але ми вирішили залишитися і працювати”, - кажуть медики.

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Жінки, що не змогли на час окупації виїхати з Херсону, мали народжувати, а лікарі, попри все, мали приймати пологи. Впродовж 9 місяців в усіх відділеннях дитячої лікарні надавали необхідну допомогу, працювала й реанімації новонароджених. Додатково ховали дітей від окупантів. “Ну так, писали історії хвороб, що ще вони не зовсім здорові, все”, - діляться медики.

Лікарі знали, що інакше малим оформлять російські свідоцтва про народження і найімовірніше, навіть після перемоги, дітей вже буде не знайти. В подібний спосіб з Херсону вороги до того вже вивезли цілий дитячий будинок.

Щоби не викликати підозри - ховали малечу по різних відділеннях і палатах, а в електронну базу хвороб вносили найрізноманітніші діагнози, аби усе виглядала реалістично у разі перевірок. Ними, розповідають медики, займалися такі самі лікарі як і вони, адже лікарня поділилася на патріотів і зрадників, які стали колаборантами.

Зрадників держави тепер розшукають правоохоронці, більшість з них втекли слідом за окупантами. Разом із однорічним Мишком - лише в цій лікарні вдалося врятувати 6-тьох дітей. Одну дівчинку вже удочирила працівниця цієї ж лікарні, документи на це готували задовго до війн. Інша малеча чекає поки запрацюють відповідні служби.

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