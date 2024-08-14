Вигляд квартири Ірини Фаріон вразив слідчих: донька розповіла, що вони там побачили

Після вбивства Ірини Фаріон, яке сталось наприкінці липня, в межах слідчих дій правоохоронці провели огляд квартири, де мешкала мовознавиця, і були здивовані тим, що вони там побачили.

Що саме здивувало слідчих, розповіла донька Ірини Фаріон – Софія Семчишин – в ексклюзивному інтерв'ю ведучій ТСН Соломії Вітвіцькій.

"Розумієте, це [домівка – ред.] є така сакральна річ, куди намагаєшся нікого не пускати. Але коли зайшли слідчі, вони зауважили, що це квартира, де є мільйони книг і більше нічого… І багато меду, тому що вона любила каву з медом. Це їх так здивувало", – розповіла Софія Семчишин.

Вона додала, що у квартирі також знайшли аркуш паперу, на якому Ірина Фаріон записала плани щодо випуску своєї авторської програми "Ген українців". Зокрема, мовознавиця збиралася у вересні поширити відео про повстанського генерала Івана Трейка – останній випуск програми, який вона встигла записати.

У квартирі Ірини Фаріон знайшли її нотатки з планами / Фото: скриншот з відео

"Я впевнена, вона не відчувала, що станеться", – зауважила Софія Семчишин.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ірина ФАРІОН: сімейні таємниці та битва словом! Щемлива ПРАВДА від доньки! Ексклюзив ТСН!

Нагадаємо, Софія Семчишин показала останнє фото Ірини Фаріон, зроблене за місяць до вбивства.

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