"Мала вигляд молодої": у Дніпрі відсторонили від роботи водія маршрутки, який відмовився вести жінку з інвалідністю

"Мала вигляд молодої": у Дніпрі відсторонили від роботи водія маршрутки, який відмовився вести жінку з інвалідністю

Водій перепросив за свій вчинок.

Вигнати пільговика із салону пропонував пасажирам водій у Дніпрі. Він запевняв, що не має права везти людину з інвалідністю на стоячих місцях, а сидячих місць, мовляв - немає. Щоб маршрутка поїхала, пропонував іншим пасажирам вирішити проблему. Усе це зафільмувала пасажирка, через яку і здійнялася буча. Утім колеги водія запевняють, на відео не все.

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Про це 24 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Це - єдиний маршрут із цього району до центру міста. Тож пасажирка не виходила. Не їхав і водій. Після десяти хвилин простою, він почав апелювати до інших пасажирів, щоб ті вигнали жінку.



"Багато людей обурювались, вони також запізнювались на роботу. Хтось із задніх рядів заплатив за мене. Але я не вважаю, що це вирішення питання", - каже жителька Дніпра Віталіна Данілова.

Віталіна Данілова і є та пасажирка. У неї третя група інвалідності по зору, яка дає право на пільговий проїзд. Каже, зазвичай водії маршруток невдоволені. Але з таким рівнем агресії зустрілася вперше.

"Я знімала відео частинами і одразу відправляла подрузі, бо хвилювалась, що телефон можуть відібрати чи розбити. У якусь мить було страшно, бо він вставав і намагався мене виштовхати", - каже Віталіна Данілова.

Відеозапис швидко поширився мережею. В автотранспортному підприємстві відреагували на таку поведінку 56-річного водія.

"Ми його відсторонили від роботи. Станом на зараз ще з'ясовуємо ситуацію. Ми повинні перевозити пільговиків без обмежень", - каже начальник безпеки руху підприємства-перевізника Геннадій Кошовий.

Сам водій з журналістами не хоче спілкуватися, його керівник цитує пояснювальну записку.

Новини України: у Дніпрі водій маршрутки пропонував пасажирам вигнати пільговика із салону

"Не розгледів посвідчення. Подумав, що вона виглядає молодою, а тому не є пільговиком. Він перепросив за свою поведінку, ми також просимо вибачення", - каже начальник безпеки руху підприємства-перевізника Геннадій Кошовий.

Інші водії цього АТП на боці колеги. Вони кажуть, що пасажирка начебто спровокувала водія і те, що він дійсно не міг перевозити людину з інвалідність на стоячи.

Юристи підтверджують - перевозити пасажирів стоячи не можна. Але не лише пільговиків, а будь-яких. Водночас на відео видно, щонайменше п'ятеро людей стояли у салоні.

"Коли водій через власні переконання не впускає у салон людину з інвалідністю, пенсіонера - питання йдуть про "ліві гроші", - каже адвокат Станіслав Ліфлянчик.

Позиватися до суду на перевізника Віталіна Данілова не планує. Виклала це відео лише аби привернути увагу. Юристи радять у таких випадках звертатися до Держпродспоживслужби зі скаргою на порушення прав споживачів. І, якщо там підтвердять, що водій був не правий – можна позиватися до суду з вимогою матеріально компенсувати моральну шкоду. Саме такі позови могли б змінити ситуацію.

Нагадаємо, у Києві водій маршрутки вигнав з салону пенсіонера з онуками зі словами "не треба стільки народжувати". Згодом стало відомо, що водія звільнено з роботи.

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