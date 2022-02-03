Вигнав водійку та намагався завести тролейбус: у Житомирі чоловік влаштував дебош через прохання вдягнути маску

Вигнав водійку та намагався завести тролейбус: у Житомирі чоловік влаштував дебош через прохання вдягнути маску

Підозрюваний розповів, що розлютився через те, що його попросили вдягнути маску.

У Житомирі чоловік влаштував дебош у салоні тролейбуса після того, як його попросили вдягнути маску. Він виштовхав водійку із кабіни та намагався завести громадський транспорт, натискаючи на кнопки на пульті управління.

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Про це йдеться у вироку Богунського районного суду міста Житомира, повідомляє ТСН.ua.

Слідство встановило, що у квітні 2020 року чоловік у Житомирі на вул. Перемоги зайшов до салону тролейбуса без захисної маски. Коли його попросили її надягнути, чоловік напав на водійку тролейбуса та кондукторку. Він вилаяв жінок, вирвав перило у салоні транспорту, а потім вдарив водійку та виштовхав її із кабіни. Після цього чоловік сам сів за кермом громадського транспорту та почав натискати на панель керування тролейбуса. Коли водійка намагалась це припинити, то чоловік штовхнув жінку та наступив на неї. Після цього він вибив скло на передніх дверях тролейбуса.

КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради оцінило матеріальні збитки в 829 грн. Також комунальники зазначили, що через те, що тролейбус не вийшов на рейс, вони втратили 2676 грн. У потерпілої водійки діагностували легкі тілесні ушкодження.

На суді підозрюваний провину визнав. Він розповів, що розлютився через те, що його попросили вдягнути маску.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 296 КК України та оштрафував його на 8500 грн. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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