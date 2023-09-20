Виграла чи програла РФ від ситуації в Карабаху: думка грузинського політолога

Експерт наголосив, що РФ мала величезний вплив на Вірменію. І головним гачком, на якому Кремль тримав Єреван, був саме Карабах.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в результаті успішної операції в Карабаху його країна відновила свою територіальну цілісність. Тепер очевидно, що невизнана "Нагірно-Карабахська республіка" припинить своє існування.

В інтерв'ю ТСН.ua грузинський політичний аналітик та автор YouTube-каналу "Новини з Кавказу" Гела Васадзе розповів, виграла чи програла РФ від ситуації в Карабаху.

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"У чому Росія виграла? Фактично її військові позбавлені будь-якої суб'єктності сьогодні... Зараз у цей момент є всі шанси у Вірменії піти від Росії", — каже експерт.

Васадже підкреслив, що РФ мала величезний вплив на Вірменію – "економічний, політичний, будь-який". І головним гачком, на якому тримали Вірменію, був саме Карабах.

"І зараз у Вірменії є всі шанси вибудовувати свою систему безпеки. Найкраще, звичайно, у взаємодії трьох країн південного Кавказу. ЗСУ показали, що жити за межею "дружніх" багнетів більше неможливо, це шкідливо. Війну Азербайджан виграв і він міг її виграти вже давно. Важливо виграти мир", – каже аналітик.

Кінець російського диктату у південному Кавказі

Він вважає, що російський вплив залишиться ще довго у південному Кавказі і ще довго його доведеться вичавлювати.

"Але ось з російським диктатом на південному Кавказі покінчено і покінчено вже назавжди ", — підсумував Гела Васадзе.

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Нагадаємо, 20 вересня "влада" невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки" заявила, що припиняє вогонь і складає зброю.

У свою чергу Азербайджан заявив, що закінчує "антитерористичні заходи" — це підтвердили в Міноборони країни.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван не брав участі у підготовці домовленостей між Баку та "владою" невизнаної республіки.