"Виграти війну в обороні неможливо: Сирський назвав, що потрібно для перемоги

Сирський заявив, що Україна не може виграти війну в обороні
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що виграти війну в обороні неможливо.
Про це Сирський розповів в інтерв'ю Андрієві Цаплієнку в ефірі ТСН.Тиждень.
"Скільки ти не будеш оборонятися, стільки ти все одно будеш відступати. А ми вимушені тримати оборону й концентрувати наші сили фактично уздовж усієї лінії фронту", – стверджує Сирський.
Журналіст Андрій Цаплієнко натомість запитав, як Україна має проводити наступальні дії, якщо РФ має перевагу в живій силі, бронетехніці та авіації. Головком відповів, що Україна має впроваджувати те, в чому чому є саме наша перевага.
"Ми першими у світі створили Сили безпілотних систем. У нас зараз йде нарощування безпілотної складової. Ми активно розвиваємо роботизовані платформи, ми розвиваємо наземні бойові платформи", – підсумував Сирський.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:
ІНТЕРВ'Ю СИРСЬКОГО! ТЕРМІНОВО! НАРЕШТІ СКАЗАВ ПРАВДУ! ЕКСКЛЮЗИВ ТСН.ТИЖНЯ
Раніше Олександр Сирський заявив, що в України може бути свій аналог Patriot.
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