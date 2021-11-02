Вигулював собаку, а отримав кулю: як почувається постраждалий підліток та чому мати просить не карати мисливця

Вигулював собаку, а отримав кулю: як почувається постраждалий підліток та чому мати просить не карати мисливця

Медики кажуть: Сашко народився в сорочці, дріб міг влучити у серце.

На Вінниччині мисливець поранив 14-річного підлітка. Інцидент стався у селі Мала Стратіївка. Хлопець гуляв із домашнім собакою поблизу ставка, де мисливці полювали на дичину. Один із них і влучив у хлопця -твердить, що випадково. Із вогнепальним пораненням підліток нині у лікарні.

Про це 2 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Того дня на полювання приїхав 26-річний вінничанин і вочевидь не помітив, що за сотню метрів від нього гуляє підліток із собакою. Коли вистрелив по качці, але почув крик, мисливець зрозумів, що поцілив не у дичину. Біля очерету лежав його сусід - 14 річний Сашко. Чоловік надав допомогу і доправив малого до лікарні.

Вже там медики з'ясували, що в хлопця влучило три свинцевих дробини. Дві дістали одразу, третя застрягла у грудях. Операцію робили вже в обласній лікарні. Медики кажуть: Сашко народився в сорочці, дріб міг влучити у серце.

Сам мисливець наразі поїхав до Вінниці, де начебто має квартиру. У поліції чоловік розповів: начебто у дитину влучив випадково.

Копи кажуть: чоловік мав дозвіл на полювання і стріляв у дозволеному місці - на достатній відстані від хат. Тож його не затримували. Не звинувачують мисливця і родичі пораненого, бо повністю оплатив лікування.

"Це нещасний випадок. Коли діставали дробину, то дерево у дробині було, значить воно зрикошетило", - розповідає бабуся пораненого хлопця Наталія Дзіменко.

Мати хлопчика навіть написала заяву до поліції, аби сусіда не карали.

"Крім нас ніхто не винен, бо мали самі наглядати дітей. Я до Артема претензій не маю. Наскільки я знаю, куди він стріляв, це було вгору. Дріб відбився і в другий бік полетів", - говорить мати Тетяна Олійник.

Новини Вінницької області: мисливець підстрелив 14-літнього підлітка

Рікошет чи прямий постріл - в поліції не кажуть, чекають на результати експертиз, поки відкрили справу за статтею необережне поводження зі зброєю. Тим часом незалежні експерти кажуть: у місцях, де стріляють мисливці, мають стояти попереджувальні таблички - їх у Малій Стратіївці не було. Але насамперед і мисливці, і жителі мають бути обережні.

"Людина, яка гуляла з собакою, сто відсотків знала, що там йде полювання і мабуть пішла подивитися. А нормальний мисливець, який бачить, що люди ходять - ніколи не буде стріляти", - певен експерт з полювання Ігор Троян.

Бабуся ж пораненого Сашка каже - з дитинства той хотів стати саме мисливцем, бо мав родичів мисливців. Щоправда після поранення про рушницю вже мови не заводить.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання