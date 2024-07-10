Вихід на кордони 1991 року, Patriot і F-16 для України та удар РФ по "Охматдиту": головні заяви Зеленського у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт НАТО до Вашингтона, який проходитиме 9-11 липня, і виступив в Інституті Рейгана. Глава держави, зокрема розповів про кривавий удар армії РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, очікування про закінчення війни та військову допомогу від союзників.

ТСН.ua. зібрав головні заяви Володимира Зеленського.

Заклик до США дозволити знищувати авіацію РФ на її території

Президент Володимир Зеленський закликав надати Україні можливість знищувати російську авіацію на її території, щоб захистити країну від постійних бомбардувань керованими авіаційними бомбами.

Він, зокрема нагадав, що рішення США дозволити Україні знищувати російські військові обʼєкти біля Харківщини зупинило просування загарбників на півночі області.

Крім того, президент заявив, що Україна може витіснити російські війська з півдня України, якщо отримає достатньо далекобільної зброї.

Другий Саміт миру щодо закінчення війни в Україні

Володимир Зеленський заявив, що Україна бажає провести другий Саміт миру цього року. Президент України висловив сподівання на підтримку США з цього питання.

"Ми повинні реагувати на це твердо і можемо організувати другий Саміт миру цього року, спираючись на формулу миру, навіть більш потужний і рішучий. І ми потребуємо тут підтримки США", - сказав він.

Що Путін хоче зробити з Харковом

Президент Росії Володимир Путін хотів скористатися тим, що Конгрес США понад пів року не міг схвалити нову допомогу для України, та захопити Харків. Зараз росіяни обстрілюють місто, щоб змусити його жителів втекти.

Зеленський повідомив, що росіяни щодня завдають ударів по харків’янах, оскільки "хочуть спровокувати хаос і змусити людей втекти". Президент зазначив, що для Путіна це ціль.

Він також повідомив, що під час нового ворожого наступу на Харківщині Україна втратила деякі селища уздовж кордону, але вдалося забрати та зберегти тамтешніх жителів.

Чи допоможуть Україні нові Patriot

Володимир Зеленський під час свого виступу наголосив, що нові системи ППО Patriot, які партнери передадуть Україні, допоможуть, але цих систем недостатньо.

Президент України звернув увагу, що російські війська використовують різні типи нового озброєння.

Зеленський про атаку на "Охматдит"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що коли від ракетної атаки на "Охматдит" гинуть діти, в цей момент хочеться вбити президента Росії Володимира Путіна. Він наголосив, що це був прицільний ракетний удар по лікарні, і сигнал російського диктатора напередодні саміту НАТО.

Скільки F-16 потрібно Україні

За словами Володимира Зеленського, українським військам потрібні щонайменше 128 винищувачів F-16 для того, аби зрівняти свої сили з російськими в небі.

Він зауважив, що партнери України мають цю інформацію.

"Поки у нас не буде 128 літаків, ми не зможемо до них (росіян – ред.) дорівнятися у небі, це буде складно", – наголосив президент.

Про вихід на кордони 1991 року

Президент Володимир Зеленський заявив, що присутність окупаційних військ Росії на територіях України буде створювати ситуацію замороженого конфлікту і ризики повторного вторгнення – диктатор Путін обов'язково використає таку можливість.

Зеленський також розповів, які рішення він бачить для закінчення війни в Україні.

"Найкращий спосіб, звісно, після першого саміту миру, організувати й підготувати план, і підготувати протягом наступних місяців другий саміт. Щоб світ натиснув на Путіна, щоб зупинити війну. Це найкращий спосіб", - сказав президент України.

Зеленський зробив заяву про Путіна, Байдена і Трампа

Володимир Зеленський наголосив, що диктатор РФ Володимир Путін однаково ненавидітиме будь-якого президента США – незалежно від того, хто виграє вибори у листопаді.

Український президент наголосив, що західним політикам не варто зважати на ставлення Путіна, бо економіка США у понад десять разів переважає російську. Відтак думка очільника Кремля не є вагомою.

"Путіна не можна назвати "великим лідером". Він дрібний. Справді маленький. Але, коли ми починаємо його боятися, він "стає більшим". І це помилка всього Заходу", - зауважив український лідер.

Чи зміниться політика США стосовно України після виборів

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що американська політика щодо підтримки України в боротьбі з російською агресією не зміниться після президентських виборів.

Зеленський наголосив: якщо російського диктатора не зупинити в Україні, він піде далі, і після цього США доведеться захищати країни НАТО, які раніше були у складі СРСР або у сфері його впливу.

"Усе залежить лише від рішення американського народу, а не від однієї людини. Путін завжди розраховує на те, щоб роз’єднати світ, роз’єднати США, роз’єднати країни Європи. Він боїться єдності", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський зустрінеться з Байденом – Білий дім назвав дату.

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