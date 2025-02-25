Вихід на пенсію 2025 року: скільки стажу потрібно і як його докупити

Від 1 січня 2025 року, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно накопичити щонайменше 32 роки страхового стажу. Ба більше, вимоги збільшуватимуться щороку.

В Україні змінили правила для тих, хто вийшов на заслужену пенсію. Примітно, що певні категорії українців не зможуть отримувати виплати. Як дізнатися розмір майбутньої пенсії, чи можна докупити стаж у 2025 році та скільки таке задоволення може коштувати – в ексклюзиві TSN.ua.

Стаж за гроші

Від 1 січня 2025 року, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно накопичити щонайменше 32 роки страхового стажу. Ба більше, вимоги збільшуватимуться щороку. Так, для пенсії у 60 років, потрібно буде мати:

2026-го – від 33 років;

2027-го – від 34 років;

2028-го – від 35 років стажу.

Якщо років не вистачає, можна укласти договір з Пенсійним фондом, щоб придбати додатковий страховий стаж. Причому ПФУ повідомив, що внески можна робити не лише за себе, а й за іншу людину. Опція доступна як застрахованим, так і незастрахованим особам. Головна умова – людина має бути старшою 16 років. Також вона має належати до однієї з трьох категорій:

працевлаштовані за кордоном, які планують отримувати пенсію в Україні;

люди передпенсійного віку, яким не вистачає стажу;

громадяни, які мають низький рівень офіційного доходу і хочуть збільшити розмір майбутньої пенсії.

Як придбати стаж

Щоб докупити стаж, потрібно укласти з Пенсійним фондом України договір про добровільну участь у системі пенсійного страхування. Зробити це можна онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ.

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Щоб укласти договір, потрібно дотримуватись наступної інструкції:

Увійти в особистий кабінет, використавши електронний підпис, "Дія.підпис" або систему GOV.ID. Обрати розділ "Комунікація з ПФУ", а потім "Договір на добровільну участь". Внести персональні дані (ПІБ, податковий номер, серія і номер паспорта, дата народження). Натиснути "Бажаю сплачувати внески за себе" й зазначити необхідну інформацію. Дати згоду на обробку даних і підтвердити внесені дані. Підписати договір, натиснувши кнопку "Підписати й сплатити". Сплатити внески, обравши зручний спосіб.

"Перевірити інформацію про зарахування платежу та кількість днів набутого стажу можна в особистому кабінеті", – пояснили в ПФУ.

Скільки коштує стаж

Періодичність і розмір оплати громадянин визначає сам. Для того, щоб безробітному був зарахований місяць стажу, він має сплатити мінімум 1760 гривень (мінімальний страховий внесок). Тобто, якщо вам не вистачає року трудового стажу і ви хочете його докупити, вам доведеться сплатити 21 120 грн.

Сума внесків зараховується за місяць, коли гроші отримав ПФУ. Робити внески можна не лише за себе, але й за іншу людину.

Деякі громадяни в Україні можуть вийти на пенсію раніше завдяки подвоєному страховому стажу. Це правило поширюється на тих, хто працює у шкідливих, небезпечних або екстремальних умовах.

Пенсійний калькулятор

Хоча умови для виходу на пенсію українцям постійно змінюються, порахувати розмір своєї майбутньої пенсії можна вже зараз. На сайті ПФУ можна скористатись пенсійним калькулятором та отримати прорахунок.

Зокрема, такий калькулятор допомагає планувати своє майбутнє та виправити ситуацію у випадку, якщо розмір вашої майбутньої пенсії занадто низький.

Індексація пенсій-2025

Президент України Володимир Зеленський анонсував початок індексації пенсій у 2025 році. Він наголосив, що держава прагне надати фінансову підтримку всім українцям, які її потребують.

Також обговорювалися програми фінансової підтримки українців і бізнесу, зокрема програм "єПідтримка", "єОселя", "Зроблено в Україні", "Національний кешбек", безкоштовне харчування у школах, доплати вчителям тощо.

Зеленський пояснив, що влада працює над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які виявилися ефективними. Президент підкреслив, що вже надав відповідні доручення уряду.

Індексація відбудеться з урахуванням інфляції та зростання зарплат. Попередньо пресслужба ПФУ анонсувала, що розмір підвищення становитиме 10%.

Зауважимо, що в бюджеті ПФУ на доплати, визначені постановами уряду про індексацію пенсійних виплат та додаткові заходи підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення, передбачено 44,7 млрд гривень. І всі пенсії будуть виплачені, заявив президент ще 19 листопада під час виступу у Верховній Раді. Він запевнив, що кошти для їх виплат в Україні є.

Пенсійна реформа-2025

На вимогу міжнародних партнерів, зокрема МВФ, в Україні розробляють нову пенсійну реформу. Вона передбачатиме обов'язкове відрахування 9% від зарплати на накопичувальну пенсію. Про це повідомила під час пресконференції 27 січня міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Йдеться про те, що такі відрахування від зарплати у майбутньому дозволять людині отримати на пенсії 20% від своєї середньої зарплати за життя. Інші 20% будуть йти з солідарної системи. У сумі це дасть коефіцієнт заміщення на рівні 40%.

За словами Жолнович, людина може добровільно відраховувати на накопичувальну пенсію і більший відсоток від заробітної плати. Також посадовиця повідомила, що рішення щодо пенсійної реформи та запровадження накопичувальної пенсії може бути ухвалено 2025 року, а сама система зможе запрацювати від 2026 року.

У Мінсоцполітики уточнили, що запровадження накопичувальних пенсій не передбачатиме підвищення податків. Адже внески роботодавця та громадянина не збільшаться, та будуть виокремлені із поточного ЄСВ і ПДФО.

"Мінімалку" хочуть підвищити

Примітно, що згідно із Законом "Про Державний бюджет України на 2025 рік" мінімальна заробітна плата протягом 2025 року залишатиметься незмінною — на рівні 8 000 грн. Однак у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується переглянути мінімальні пенсії, зарплати та прожитковий мінімум.

Якщо цей законопроєкт ухвалять, у 2025 році на українців чекатиме поетапне підвищення мінімальної зарплати та інших виплат. Згідно з документом, мінімальну зарплату можуть підвищити тричі:

від 1 квітня виплати зростуть до 9 100 грн (55 грн за годину);

від 1 липня – до 10 100 грн (61 грн за годину);

від 1 жовтня – до 11 184 грн (68 грн за годину).

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ХОЧЕШ ПЕНСІЮ? ПЛАТИ! Як і за скільки купити стаж у 2025 році?

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