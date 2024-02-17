Вихід ЗСУ з Авдіївки, мобілізація, повернення біженців та доля Путіна: головні заяви Зеленського на Мюнхенській конференції

Президент України Володимир Зеленський 17 лютого виступив на Мюнхенській конференції з безпеки. Він прокоментував вихід українських військових з Авдіївки, зробив заяву про мобілізацію, а також висловився про долю диктатора Росії Володимира Путіна.

ТСН.ua зібрав головні тези з виступу президента Володимира Зеленського.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

Володимир Зеленський назвав рішення про відхід українських Збройних сил з Авдіївки Донецької області правильним.

Президент наголосив, що командування вдалося до такого кроку, аби українські захисники не потрапили в оточення ворога.

"Це не значить, що люди відійшли на кілометри і Росія щось захопила. Росія за два роки війни намагалася на сході "щось зробити". Що таке щось? Вони просто зруйнували кілька маленьких селищ і містечок. Від жовтня вони атакували цю нещасну Авдіївку. Тисячі їх військових загинули", - сказав Зеленський.

Втрати Україна та РФ в Авдіївці

Президент Зеленський хоч і наголосив, що не може розповісти про втрати Сил оборони України. Втім, за його словами, в Авдіївці було "один до семи".

"Я можу вам сказати, що було 1 до 7. На одного українця приходиться сім росіян", - розповів глава держави.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога станом на 17 лютого становлять 401 350 солдатів. За минулу добу ліквідували ще 1050 окупантів.

Зеленський готовий взяти Трампа на фронт

Президент Володимир Зеленський запросив кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа до України. Глава держави навіть готовий взяти його на фронт.

"Якщо пан Трамп приїде, я готовий з ним поїхати на фронт. Якщо в нас буде розмова, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим, хто приймає рішення, що значить справжня війна", – наголосив український лідер.

Зеленський також подякував за двопартійну підтримку США.

"Диктатори не йдуть на канікули"

Володимир Зеленський вчергове закликав світ зупинити диктатора Росії Путіна. Він зауважив, що чим довше триватиме війна в Україні, тим більші зміни провокуватиме Росія у світі.

"Будь ласка, не запитуйте Україну, коли завершиться війна. Запитуйте себе, чому Путін досі у змозі її продовжувати. Можливо, люди повинні будуть жити у світі, де локальні війни не будуть залишатися локальними. Будь-який початок війни буде нести ризики перетворення на глобальну катастрофу", – сказав президент.

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Глава держави також натякнув на роботу Палати представників США, яка оголосила перерву до 28 лютого.

"Диктатори не йдуть на канікули. Ненависть не знає жодних пауз, артилерія не замовкає через процедурні питання… Якщо ми не здолаємо Путіна зараз, зрештою немає значення, хто буде президентом Росії. Тому що кожен новий російський диктатор буде пам'ятати, яким чином триматися при владі шляхом окупації земель інших народів", - додав він.

У Путіна попереду "лише дві опції"

Володимир Зеленський зазначив, що ордер на арешт Володимира Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, чітко демонструє, де має закінчитися "кар'єра" диктатора.

"Він має лише дві опції попереду – опинитися на лаві підсудних у Гаазі, або бути вбитим одним зі своїх поплічників, які зараз вбивають для нього", - зазначив президент.

Мобілізація в Україні

Зеленський підкреслив важливість питання справедливої мобілізації та ротацій. Президент наголосив, що це – комплексне питання.

"Люди, які втомлені на фронті фізично, українці, будь-яка людина, це не залежить від нації, ти втомлений, ти повинен відновлюватись. Ти виходиш, відновлюєшся, а замість тебе хтось інший приходить, професійна людина, яка пройшла відповідний термін тренування. Від цієї системи залежить і система мобілізації – скільки людей у тебе на фронті, скільки є у тебе резервів", - сказав він.

Він також зазначив, що для оборони потрібна певна кількість. Для контрнаступу треба мати іншу кількість бригад.

Україна здивує Росію зброєю вже цьогоріч

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже цього року здивує Росію дронами та системами радіоелектронної боротьби власного виробництва.

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"Ми почали розвивати виробництво дронів. Ми, я впевнений, у позитиві для нас і в негативі для Росії, здивуємо їх цього року дронними системами, системами РЕБ. Це наші технології, наші вітчизняні", - заявив президент.

Зеленський також наголосив, що це – паралельний шлях, який Україна робить, поки чекає на військову допомогу від партнерів.

Як біженців можна повернути до України

Мільйони біженці повернуться до України, якщо у нас буде достатньо систем протиповітряної оборони. Адже західні системи ППО можуть збивати усі російські ракети, зауважив Володимир Зеленський.

Президент також подякував за ставлення у Європі до біженців з України.

Україна зруйнувала багато міфів щодо Росії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії – Україна зруйнувала міфи, які були у світу – про "силу" Росії та "слабкості" України і Заходу.

Президент також підкреслив, що вдалося зруйнувати міф, що російське озброєння, як припускали, має перевагу над західним.

"Ось чого вперше в російській історії Путін поклонився Ірану і Північній Кореї", – наголосив глава держави.

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