Вихователька била дитину залізним прутом і кулаками та називала "скотинякою": скандал на Львівщині (відео)

Через розголос стало відомо, що спецзаклад уже не вперше славиться моторошними історіями та неналежною поведінкою з дітьми, всі подробиці – в ексклюзиві TSN.UA.

Гучний інцидент на Львівщині! Вихователька спецзакладу била дитину залізним прутом і кулаками по голові! Відповідне відео швидко розлетілося Мережею і сколихнуло всю Україну. Ба більше, через розголос стало відомо, що цей заклад уже не вперше славиться моторошними історіями та неналежною поведінкою з дітьми.

Всі подробиці – в ексклюзиві TSN.UA.

Гучний інцидент на Львівщині!

У Львівській області вихователька навчально-реабілітаційного центру для дітей ображала одного з неповнолітніх. Працівниця закладу била дитину залізним прутом та обзивала "скотинякою".

На Львівщині у спецзакладі вихователька знущалась над дітьми

Реакція Мережі

На відеозаписі, який зробили інші вихованці навчального закладу, видно, як вихователька б’є дитину залізним прутом. Коли неповнолітня впала на диван, жінка продовжила її бити вже кулаками, зокрема по голові. Коли дитині вдалося вирватися з рук жінки, та агресивно смикнула її за одяг і назвала "скотинякою". Водночас під час інциденту були присутні інші діти, які навчаються в закладі. Відео поширила низка телеграм-каналів.

Реакція користувачів соцмереж не змусила на себе довго чекати:

"Як би не було, вона вдвічі сильніша за дитину, не вміє справлятися з емоціями, йдіть працювати на прибиранні. Я б їй так надавала, якби вона мені так сестру била, бідна дитина і батьки".

"Педагог собі не повинен такого дозволяти. І неважливо, що було до того. Підіймати руку на дитину не можна в будь-якому випадку".

"Таким людям не місце у спеціальному закладі для дітей... Там діти і так нещасні через те, що без батьків...".

Що відомо про цей спецзаклад?

Наприкінці вересня цей заклад уже втрапляв у скандал. Ситуація навколо навчально-реабілітаційного центру на Львівщині набула розголосу після заяви уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Після моніторингового візиту він заявив, що діти-вихованці НРЦ регулярно потерпають від насильства – фізичного, сексуального та психологічного.

"Мною було отримано відомості щодо можливого здійснення фізичного, психологічного та сексуального насилля щодо дітей директором навчально-реабілітаційного закладу на Львівщині. В терміновому порядку мною було ініційовано проведення моніторингового візиту, до якого долучилися представники Національної соціальної сервісної служби України та партнери – психологи з Благодійного фонду "Голоси Дітей", "СОС Дитячі Містечка" та Офіс дітей і молоді "ДійМО", – зазначив омбудсмен.

У повідомленні омбудсмена йдеться про те, що в закладі перебувають найвразливіші категорії дітей: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, та діти з особливими освітніми потребами. Уповноважений з прав людини зафіксував свідчення дітей про те, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям і поміщенням до психіатричної лікарні за "погану поведінку" чи порушення розпорядку дня.

"Діти скаржилися, що їм систематично говорили: "Ти нікому не потрібен/на", "Твої батьки алкаші", "Ти хворий/а", "З тебе нічого доброго не вийде". Ставлення працівників на чолі з директором до дітей як до "хворих", недієздатних, "у них діагноз, вони неадекватні", що унеможливлювало їх подальший розвиток і реабілітацію", – каже він.

Крім того, Лубінець розповів, що впродовж року діти та інші особи в їхніх інтересах зверталися з заявами до Національної поліції, місцевої служби у справах дітей і департаменту освіти, проте не отримали жодного реагування. Навпаки, за кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу отримували побиття палками та приниження.

"Ми викликали представників Національної поліції України та органи прокуратури на місце і змусили в нашій присутності почати документувати факти порушення. За наслідками реагування відкрито кримінальне провадження, зокрема за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України – "Сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи". Всі діти, які надавали свідчення, були переміщені з закладу та перебувають у безпеці", – зазначив омбудсмен.

Дмитро Лубінець повідомив, що ініціював нараду на високому рівні з залученням представників Львівської ОВА, правоохоронних органів і профільних міністерств, адже бездіяльність органів, що повинні захищати права дитини, є злочином. І негайного безумовного захисту потребує дитина, а не її кривдник.

"Я контролюватиму, щоб слідство неупереджено та швидко перевірило факти, виявлені під час моніторингового візиту, і було на боці захисту прав і найкращих інтересів дитини, і результатом буде притягнення до відповідальності кожного, хто став кривдником дітей чи не реагував, знаючи про порушення. Першочергово має спрацювати принцип невідворотності покарання осіб, які заподіяли шкоду та порушили права дітей, на захисті яких має стояти держава. І моя головна мета – забезпечити безпеку дітей та їхню віру у справедливість. Це все має відбуватися з повагою до дитини та втіленням принципів правосуддя, дружнього до дитини. Кожна дитина має бути почутою! А всі, хто здійснюють насильство над дітьми, мають бути покарані", – наголосив він.

На час проведення перевірки керівника навчально-реабілітаційного закладу відсторонили від виконання обов’язків, повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Протягом останніх шести місяців діти та дорослі в їхніх інтересах зверталися до Національної поліції, місцевої служби у справах дітей і департаменту освіти, однак уповноважені особи не реагували на заяви. Натомість директор закладу "хизувався безкарністю і потрібними зв’язками".

Що кажуть у поліції

Пізніше в поліції Львівщини стверджували, що жодних звернень за вказаний період начебто не отримували, відкинувши звинувачення в бездіяльності. Там заявили, що останнє звернення щодо закладу отримали 2023 року, коли представник громадської організації скаржився на незаконні дії керівництва центру.

"27 вересня до поліції звернулася представниця уповноваженого Верховної Ради України з прав дитини з заявою про те, що працівники одного з навчально-реабілітаційних центрів у Львівській області вчиняють насильство щодо малолітніх і неповнолітніх вихованців закладу. До вказаного центру негайно виїхали слідчі, ювенальні поліцейські та співробітники інших служб поліції Львівщини. Слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до семи років. Кількох вихованців центру вже переселили до інших закладів, також правоохоронці зробили подання щодо відсторонення від виконання службових обов’язків керівника закладу. Інформація про відсутність реагування поліцією на заяви і повідомлення протягом пів року не відповідає дійсності, адже інших звернень про протиправні дії, вчинені щодо вихованців зазначеного навчально-реабілітаційного центру, 2024 року до поліції Львівщини не надходило. Тим часом 2023 року була проведена перевірка за зверненням представника громадської організації щодо незаконних дій керівництва закладу. Під час перевірки була створена комісія за участі представників департаменту освіти й науки ЛОДА та інших представників, але описані у зверненні факти свого підтвердження не знайшли", – кажуть у поліції.

Наразі ж розслідування про насильницькі дії щодо вихованців закладу на основі повідомлення омбудсмена триває, воно "перебуватиме на контролі керівництва поліції Львівської області".

7 жовтня, після того, як у соцмережах активно почали поширювати відео з насильницькими діями виховательки закладу, Дмитро Лубінець у своєму телеграмі зробив ще одну заяву.

"В соцмережах розпочало ширитися відео з кадрами жорстоко поводження у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині. Наголошую: ця ситуація перебуває на моєму контролі. Наразі правоохоронні органи проводять розслідування. Ми чекаємо на результати і сподіваємося – воно буде неупередженим задля захисту найкращих інтересів дітей. Також хочу звернути увагу, що для того, щоб вберегти дітей, їх необхідно перемістити з зазначеного закладу. Тому очікую швидких рішень і дієвих кроків від Львівської обласної військової адміністрації та Служби у справах дітей, адже не можна жорстоко й неналежно поводитися з дітьми. Вони заслуговують на дотримання всіх їхніх прав!" – резюмував омбудсмен.

Нагадаємо, на Львівщині розгорівся скандал, пов'язаний зі звинуваченнями вихованців інтернату на адресу директора у знущаннях і сексуальному насильстві. Вихованці неодноразово скаржилися на інциденти, але директор ці звинувачення заперечує.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИХОВАТЕЛЬКА БИЛА ДИТИНУ ПРУТОМ І КУЛАКАМИ І НАЗИВАЛА "СКОТИНЯКОЮ": скандал на Львівщині!

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