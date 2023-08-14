Виховував донечок і будував плани: в частині на Дніпропетровщині знайшли військового з простреленою головою

У Павлограді Дніпропетровської області 7 серпня під час несення служби на посту знайшли мертвим 33-річного військовослужбовця Національної гвардії України Максима Косонога. У чоловіка була прострелена голова з автомата. У поліції розглядають справу як самогубство, але дружина загиблого не вірить, що він добровільно пішов з життя.

Альона Косоног розповіла сайту ТСН.ua, що вони з Максимом виховували 8-річну та 3-річну доньок і планували ще одну дитину. За день до трагедії подружжя обирало новий автомобіль.

Виховував двох доньок і будував плани

“Мій чоловік військовослужбовець військової частини №3024, який пішов туди служити за контрактом. Він раніше був в АТО, з 2014 року – півтора року. 7 серпня о другій годині дня мені зателефонувала психолог Жанна і повідомила, що мій чоловік скоїв самогубство. Я майже відразу туди виїхала, але мені його не показували. Сказали, що там працюють слідчі. Мені повідомили, що він вистрілив собі в лоба з автомату”, – розповіла жінка.

Того ж дня слідча брала покази у дружини загиблого військового. За її словами, правоохоронці питали про їхні відносини в сім’ї – чи були сварки та скандали останнім часом.

“Скандалів у нас не було. У неділю, 6 серпня, ввечері, ми з ним обирали новий автомобіль. Ми хотіли свій продати, новий купити. На тому тижні ми з ним розмовляли, планували ще одну дитину. У нас двоє дітей. Від мого першого шлюбу – Вікторія, їй 8 років. 11 липня був суд по її усиновленню ним. Також у нас є менша донька Марія, їй 3 роки. У шлюбі ми чотири роки. За цей час придбали квартиру, кредитів великих у нас не було”, – каже Альона Косоног.

Максим Косоног з доньками / Фото надала дружина Альона

Готувався йти на фронт

Жінка розповідає, що в день трагедії у військовій частині мали оголосити списки тих, хто переходить в іншу роту. Вона мала поїхати на полігон, а згодом – на фронт. За словами Альони Косоног, чоловік був готовий до цього, збирав необхідні речі та заспокоював сім’ю, що все буде добре.

“Ми його до цього трохи збирали, готувалися, знали. В понеділок (у день смерті – ред.) з ним розмовляли про те, що йому потрібно докупити – аптечку військову, шолом. І вирішували питання, як йому це привезти, чи він зможе приїхати додому сам. Він казав: “Ти знаєш, що зі мною все буде добре, я повернусь. Я в 2014 році повернувся, зі мною все добре, а зараз тим паче. У мене є родина, у мене є діти. Не хвилюйся, все буде добре”, – розповідає дружина військового.

Остання розмова з чоловіком

Востаннє вона говорила з чоловіком менш ніж за годину до його смерті. Жінка згадує, що Максим зателефонував їй об 11:19, коли вони з дітьми гуляли в парку.

“Він подзвонив і каже: “На вулиці вже дуже спекотно, коли ви додому?”. Я сказала, що пообіцяла дітям, що ми після лікарні, коли здамо всі аналізи, підемо гуляти. Відповіла, що зараз погуляємо і будемо їхати додому. Він каже: “Будеш дома – зателефонуй”. Ми приїхали, о 12:25 я телефонувала, він слухавку вже не брав. Об 11:30 я надіслала повідомлення, що замовила йому шолом і аптечку. Він їх вже не продивлявся”, – розповідає Альона Косоног.

Жінка вказує на дивну деталь: після розмови з чоловіком він надіслав їй повідомлення з номером телефону командира роти та прізвищем хлопця, з яким стояв на посту. За її словами, раніше він ніколи не розповідав, з ким перебуває. Дізнатися що це і навіщо дружина військового не встигла.

Максим Косоног з доньками / Фото надала дружина Альона

Жінка нарікає на розбіжність у показах

Альона Косоног стверджує, що інформація від правоохоронців та військових про обставини трагедії з її чоловіком різниться.

“Мені повідомили, що на посту він стояв сам. Дуже велика розбіжність їхніх показів у тому, як вони його знайшли. Спочатку мені психолог сказала, що він не вийшов у певний час зі свого посту, не доповів про ситуацію, і туди видвинулася оперативна група. А інші сказали, що почули постріл і видвинулась група”, – розповідає Альона Косоног.

За словами жінки, судячи з фото, які вона бачила у слідчого, і по його характерним ранам на тілі чоловіка видно, що вхід від кулі у нього знаходиться на потилиці, а вихід спереду.

“Адвокат його (тіло чоловіка – ред.) бачив до розтину, і він вийшов сказав, що він не міг так собі зробити сам, такі ушкодження. Це був постріл у потилицю. Коли вже зробили розтин, мені віддали його речі. Я помітила, що його ланцюжок з хрестиком був трохи надірваний, сам карабін”, – каже Альона Косоног.

Крім того, жінка стверджує, що на фото з окопа, в якому знайшли її чоловіка, не було видно крові. Сам окоп, за її словами, того ж дня завалили і побудували новий.

“Ще мене дуже здивувало в морзі, що в нього були дуже вирізані нігті під саме м’ясо, дуже прямо. Я не розумію навіщо… Він за своїми руками слідкував, він завжди був охайний”, – каже дружина загиблого.

Альона Косоног додає ТСН.ua, що їй дуже важливо, щоб про трагедію з її чоловіком дізналися якомога більше людей, аби розслідування справи було чесним і справедливим.

У поліції відкрили кримінальне провадження

За фактом смерті військовослужбовця у військовій частині № 3024 у Національній поліції відкрили провадження за ст. 115 ч. 1 Кримінального кодексу України – “Умисне вбивство” з поміткою “Самогубство”. Обставини та подробиці смерті військового з'ясовуватиме слідство.

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