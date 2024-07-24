"Викинула кицьку з вікна багатоповерхівки, бо заважала спати": нові подробиці жахливого випадку у Києві

Відеозапис того, як жінка викинула з балкона четвертого поверху цю тваринку, з’явилось в Мережі. На це відреагували зоозахисники, згодом на місце події приїхали поліцейські.

"На місці події слідчо-оперативна група встановила особу жінки. Остання пояснила, що тварина заважала їй спати, після чого вона вирішила викинути її з підвіконня четвертого поверху. Тварина дістала поранення, її було передано у ветеринарну клініку. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 ККУ "Жорстоке поводження з тваринами", - розповіла ТСН.ua пресофіцерка Оболонського управління поліції Христина П’ятницька.

Очевидці зняли на відео, як жінка викинула з вікна тварину

За її словами, в помешканні жінки було виявлено ще одного кота. Спільними зусиллями поліцейських та зоозахисників його було вилучено для обстеження.

За даними оболонської поліції, жінка була доправлена до управління для подальшого з’ясування обставин та проведення слідчих дій. Їй загрожує або обмеження волі від року до трьох, або позбавлення волі до трьох років з конфіскацією тварини.

Зі свого боку, зоозахисник, один із засновників організації, яка рятувала цих тварин, Михайло Сторожук в коментарі для ТСН.ua розповів наступне: "Зараз кішка перебуває у ветеринарній лікарні. Її стан - середнього ступеню важкості. Слідчий сказав, що буде кримінальне провадження".

Зоозахисники врятували тварину

Крім того, у зоозахисній організації зазначають, що назвали кішку Пташкою та після лікування для тварини буде знайдена любляча сім’я.

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