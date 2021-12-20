Викинули на вулицю і вирвали кігті: лагідні, але травмовані коти Жорж і одноокий Нельсон шукають родини

Викинули на вулицю і вирвали кігті: лагідні, але травмовані коти Жорж і одноокий Нельсон шукають родини

Волонтери хвилюються, що два коти, які наче близнюки, загинуть без турботливих господарів.

У Голосіївському районі Києва волонтери дбають про безпритульних котів, там для чотирилапих на вулиці розташували маленькі будиночки, яких називають котобазами, або ж хатинками для котів. Ці невеличкі конструкції, які не опалюються, стоять на вулиці поміж житлових будинків і часто є лише єдиним рятівним місцем для хвостанів. Але трапляється, що такі тварини потерпають від жорстокості людей і нападів собак.

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Як розповіла ТСН.ua волонтерка Наталія Петрущенкова, сьогодні вона намагається знайти люблячі родини для двох таких котів - Жоржа і Нельсона. Першому, за її словами, діти живцем вирвали кігті, тож тепер кіт на вулиці залишився абсолютно беззахисним. Він не має змоги втекти на дерево від собак і навіть не може відбитися від інших котів. Другий кіт - Нельсон втратив око. Його вже хворим віддали волонтерам.

Обидвох котів вкрай необхідно прилаштувати, адже вижити на вулиці, до того ж у зимовий період їм, ймовірно, не вдасться.

"Він уже стільки всього пережив. Жоржа підкинули ще півтора роки тому. Тут же - поряд школа, діти проходять повз і Жорж найбільше постраждав. Той рік був страшним, одне кошеня діти повісили, так вони забавлялися, а Жоржику витягли кігті. Лікувати на вулиці його було складно. Як тільки розпочались шкільні канікули, він просто зник. Його не було усе літо, я вже думала, що він вже неживий. А як діти тільки пішли до школи і перестали ходити до будиночків котів, то він повернувся. Поки що не можемо підібрати йому родину", - розповіла нам Наталія Петрущенкова.

Волонтерка каже, що найкращою сім'єю для котика стане подружжя, у якого немає дітей і собак, адже тварина має психологічні травми.

"Єдині вимоги: він не може, коли є діти, бо у нього залишилась ця пам'ять. І по-друге собаки - тут з ними приходять, а вони постійно рвуть котів. І він через цей гавкіт не може бути із собаками, а з котами він абсолютно нормально ладить. Коли людина спокійна, то він лагідний, та іде до рук", - каже благодійниця.

За її словами, кіт врівноважений, вихований, має щеплення і привчений до лотка.

Жорж сподівається знайти добрих господарів, фото / "Котобаза"

"Іноді котиться по його пухнастій щоці скупа чоловіча сльоза - хоче знову відчути себе домашнім і любимим. Колись його спальним місцем був м'який та затишний диван, а зараз вуличний холодний будиночок на котобазі. Жорж все ще сподівається на диво напередодні свят, що зустрічати Новий Рік та Різдво він буде в сім'ї", - кажуть волонтери "Котобази".

"Близнюк" Жоржа - піврічний кіт Нельсон, який втратив око. Його хворим вже принесли волонтери. Хвостань також сподівається знайти добру родину.

Нельсон, як і Жорж, любить людей і дуже ніжний вухастик, фото / "Котоманія", Facebook

"Неймовірно лагідний підліток Нельсон, який тягнеться до будь-якого гостя котобази і намагається всіма правдами та неправдами заповзти у перенесення, щоб скоріше потрапити до теплого будинку. Абсолютно домашній, ручний диваний красень", - кажуть волонтери з групи "Котоманія".

Жорж і Нельсон - обидвоє мають щеплення, оброблені від паразитів, вміють користуватися лотком і з нетерпінням чекають на дбайливу сім'ю.

Якщо Ви бажаєте врятувати тварин і стати господарями цих лагідних котів - телефонуйте волонтерам за номером: 067-662-37-11.

Нагадаємо, для котів, які живуть на вулиці, температура -15°С є критичною, а для ослаблених тварин цей поріг ще нижчий. Насамперед обмороженню піддаються вушка і хвіст, потім лапки, а потім і все тіло. За температури -20°С голодний кіт гине через 40 хвилин. Як допомогти врятувати тварин - читайте у матеріалі.