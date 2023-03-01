"Викинуло разом із ковдрою в коридор": мешканці п’ятиповерхівки в Чугуєві, які пережили удар, розповіли про пережите

Росіяни обстріляли прикордонні райони Харківщини та місто Чугуїв, як результат - двоє поранених та один загиблий цієї доби. Серед поранених 13-річний хлопчик, йдеться в ТСН.

Велетенська вирва від російської ракети просто під вікнами п’ятиповерхівки, будинок посікло уламками та камінням, вирвало шибки та двері. Вже за пів години після вибуху, люди взялися наводити лад у квартирах.

О пів на восьму пан Геннадій ще спав, прокинувся від вибухової хвилі. “Мене викинуло разом із ковдрою в коридор”, - каже чоловік.

Від поранень його захистила ковдра, втім сильний удар об стіну таки дався в знаки. “Щось напевно є контузія якась, весело у голові”, - твердить чоловік.

Мешканці будинку кажуть: не злякалися, бо це вже не перший приліт поблизу, тепер з їхнього вікна видно одразу два влучання. Зруйнована школа та сьогоднішня вирва.

У цьому будинку постраждали цього ранку двоє людей - 52-річний чоловік з чисельними ранами від уламків нині у лікарні, серед поранених і 13-річний Федя. “Був у кімнаті, лежав, відпочивав. Потім перший (вибух - ред.) ми вже збиралися вискакувати і все, а потім другий. Мені прилетів камінь у ногу. Різана рана та синець. Нога болить, але ходити можу”, - каже хлопчик.

Люди виносять сміття, вигрібають скло з квартир, забивають вікна. За роботою відволікаються від пережитого стресу. “Я в кімнаті була і впала одразу. Хай Бог милує, що ж це за дурень. Ненормальне воно”, - каже мешканка будинку.

За даними поліції, росіяни вдарили по Чугуєву ракетами С-300. Під вогнем вкотре опинився і Куп’янськ, де від осколкових поранень загинув 63-річний чоловік. Росіяни не припиняють накривати артилерією будинки мирних.

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