Виклик чи катастрофа: яким буде для українців найскладніший в історії опалювальний сезон

Опалювальний сезон – це завжди виклик. А в цьому році він підсилився російськими атаками на нашу енергетичну інфраструктуру.

Опалювальний сезон – ще один виклик для українців, крім війни, енергетичної кризи і ядерної загрози. У столиці в багатоповерхівках подекуди з'являється тепло. Та наскільки Україна готова до найстрашнішої і, можливо, найтемнішої зими в своїй історії? Після масованих російських обстрілів по ТЕС і ТЕЦ електроенергія стала чи не найдефіцитнішим продуктом. Невже так буде і з опаленням?

Чи готові українські міста до нових викликів, і що буде з нами, якщо російський енергетичний терор триватиме, йдеться в ТСН.

Третина будинків столиці вже з теплом – принаймні так заявляють у мерії і обіцяють до кінця тижня увімкнути решту споживачів. Приблизно така ж картина і у решті регіонів. Та опалювальний сезон – це завжди виклик. А в цьому році він підсилився російськими атаками на нашу енергетичну інфраструктуру.

Удари по енергетичній інфраструктурі

Західні області, а ще Харківщина та Київщина – регіони, в яких натепер було найбільше споживання електроенергії і була зосереджена половина потужностей теплової генерації. І саме саме вони від початку жовтня опинилися під прицілом рашистів.

Тож чому росіяни обрали саме ТЕЦ, ТЕС і підстанціі як свою нову мішень? Для того щоб у будинках з‘явилося світло, вмикаються теплоелектростанції. Вони працюють на вугіллі або на газу і живлять струмом наші міста у пікові години. Щоб батареї були теплими – у мегаполісах працюють теплоелектроцентралі. Вони дають струм підприємствам і тепло в наших оселях. Підстанції створені для того, щоб перетворювати струм високої напруги у меншу, аби працювала побутова техніка.

Те, що відбувалося останні два тижні, українська влада вже назвала російським енергетичним терором. З усіх потужностей пошкоджено майже половина. І щоб країна не поринула у темряву, українців закликають економити. Найскладніші години доби – від 17:00 до 23:00. Наші міста стали не такими яскравими, у будинках поменшало світлих вікон, але статистика безжальна. Таким чином нам вдалося зекономіти лише 10 відсотків.

В "Укренерго" сподіваються, що початок нового опалювального сезону знизить навантаження на електромережі, бо в квартирах стане тепліше. Та де гарантія, що росіяни не вдарять знов? І великі міста залишаться без тепла?

Газу вистачить, але проблема в іншому

Газ – це основний ресурс, за рахунок якого 5 місяців, від жовтня до квітня, гріється наша держава. Зараз в наших підземних сховищах – 14,5 мільйонів кубометрів. Крім, газу є ще вугілля. На складах зараз лежить майже два мільйони тонн. Цього впритул вистачить. Але справа не тільки в цьому.

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Нових ракетних атак по нашій енергетичній системі – чи по газових трубах чи по підстанціях – бояться найдужче. Особливо, якщо підступний ворог, всупереч усім міжнародним конвенціям, зробить це в розпал опалювального сезону, коли в системах буде теплоносій.

Це розуміє і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.

"Великі міста залежать від теплоелектроцентралей. Якщо вони будуть повністю зруйновані, звичайно це буде гуманітарна катастрофа. Ми розуміємо, що альтернатива існує, але її буде складно надати мільйонам людей", – каже Шмигаль.

Централізоване опалення напряму залежить від теплоелектроцентралей. Атаки на них вже були, каже експерт з енергетики Юрій Корольчук. Він не виключає, що удари повторюватимуся знов. Заразом пригадує катастрофу в Алчевську.

Щоби не допустити повторення катастрофи, влада на місцях до цього опалювального сезону готується геть інакше, ніж зазвичай. Від Кабміну усі адміністрації отримали рекомендації, що і як треба закупити, аби міста не замерзли взимку. Там і модульні котельні, і генератори, буржуйки для бомбосховищ, організація пунктів-обігрівів.

Досвід Бучі

Війна змінює підхід, каже міський голова Бучі Анатолій Федорук.

"Закупівлі, які ми проводимо, спрямовані на те, щоб забезпечити котельні, пункти обігріву альтернативною електричною енергією. Це колосальні затрати, які несуть місцеві бюджети, але без цього ніяк. Раз є такий виклик, таке завдання, ми його обов’язково виконаємо, щоб опалювальний сезон пройшов на належному рівні", – каже він

Буча – це місто, яке під час лютневого наступу вже пережило те, що може загрожувати усій країні взимку. Тут не було електрики, газу, вода в трубах захолола. Але були люди.

Навіть під час запеклих боїв, поки була можливість, начальник дільниці Сергій Магуй підтримував тепло у квартирах, де залишались налякані люди, яким потрібно було якось виживати.

Якою б складною нині не видавалась зима, пан Сергій запевняє – українці усе витримають. Усе що відбувається з нами – він, як і влада, називає викликом. Але, головне, щоб сприйняли ми його спокійно і зосереджено.

Нагадаємо, що 25 жовтня "Укренерго" обмежило постачання електроенергії у всіх регіонах.

Керівник НАК "Нафтогаз-Україна" Юрій Вітренко заявив, що ця зима буде "найгіршою в історії" через перебої з постачанням електроенергії та опалення.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також попередив українців, що цієї зими в Україні може виникнути ситуація, коли води, світла і тепла може не бути тижнями, а то й місяцями.