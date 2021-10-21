"Викликайте карабінерів, це я її вбив": подробиці жорстокої розправи над українкою в Італії

"Викликайте карабінерів, це я її вбив": подробиці жорстокої розправи над українкою в Італії

В Елени залишалася 17-річна дочка від першого шлюбу Аліче.

Жорстоке вбивство українки шокувало Італію. Воно сталося у провінції Брешіа на півночі країни. 49-річну Елену Казанову її колишній коханець дочекався біля будинку. Розбив скло її машини молотком. Витяг звідти жінку, не звертаючи уваги на її крики. Потягнув далі по вулиці, а потім почав бити по голові.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Вбивцю Елени, 59 річного Еціо Ґалезі заарештували на місці нападу. Все сталося в селищі Кастеньято біля міста Брешія в Ломбардії.

За словами друзів Елени, Ґалезі - її колишній партнер - більше року не міг оговтатися після розриву з Еленою і постійно переслідував її, проколював шини, писав на стінах її будинку. Вчора ввечері чоловік дочекався Олену біля її дому, спочатку розбив молотком скло її автівки, витяг її звідти і продовжив бити доки Елена не сконала на місці.

"Викликайте карабінерів, це я її вбив", - кричав Ґалезі сусідам навколо.

В Елени залишалася 17-річна дочка від першого шлюбу Аліче. Вона працювала в компанії з продажу комерційного транспорту, захоплювалася історією, мистецтвом, брала участь в місцевих кампаніях з допомоги навколишньому середовищу.

Новини світу: в північній Італії колишній коханець жорстоко вбив українку

Друзі Елени не можуть повірити у те, що сталося і залишають про неї теплі спогади на її сторінці у «Фейсбуці».

В наступні години карабінери опитають родичів і друзі загиблої та заарештованого для висунення остаточних звинувачень та версії скоєного злочину.

Елена стала 54 жінкою, яку убили в Італії з початку року. Тільки цього місяця від рук колишніх коханців та чоловіків в Італії загинули 4 жінки. Українки також не вперше, на жаль, стають жертвами таких випадків. Італійське міністерство охорони здоров’я щодня бореться з домашнім насильством над жінками, яке часто має фатальні наслідки: проводить інформаційну кампанію, активує номери підтримки жертвам.

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