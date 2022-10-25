"Виключно терористична зброя": експерт пояснив, навіщо РФ шантажує світ "брудною ядерною бомбою"

За словами Самуся, Росія розповсюджує фейки про цю зброю і звинувачує Україну, адже абсолютно не має успіхів на фронті.

Військовий експерт Михайло Самусь пояснив, чому Росія розповсюджує у світі маячню про "брудну ядерну бомбу".

Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону у слоті ТСН.

На думку експерта, йдеться про замкнене коло російської пропаганди.

"Згадаємо, чим займалася російська пропаганда напередодні 24 лютого: вони виправдовували можливість нападу на Україну якраз тим, що Україна начебто вже завершує цикл створення ядерної зброї, в тому числі згадувалася і так звана "брудна бомба". Фактично це використання радіоактивних речовин для того, щоб забруднювати поверхню", – сказав Самусь.

Експерт наголосив, що "брудна ядерна бомба" – це виключно терористична зброя, вона не має сенсу при використанні у військовій справі.

За словами Самуся, Росія розповсюджує фейки про цю зброю і звинувачує Україну, адже абсолютно не має успіхів на фронті. РФ навіть не має успіхіві у своїй геноцидній ракетній атаці, яку продовжувала два тижні.

"В результаті вони зараз мають щось запустити в інформаційний простір, зокрема – для свого населення. З цим і пов'язаний шантаж "брудною атомною бомбою", – переконаний експерт.

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Самусь заспокоює: західні партнери знають, що звинувачення РФ – цілковита нісенітниця.

"Те, що до Києва приїхав президент Німеччини свідчить про те, що наші західні партнери абсолютно не сприймають цю маячню. Ядерною небезпекою зараз загрожує лише одна країна – це Росія. Запорізька АЕС зараз повністю контролюється РФ, тим самим "Росатомом", який досі чомусь не перебуває під "драконівськими" санкціями. Відповідь на ядерний шантаж РФ уже прозвучала у заяві трьох міністрів оборони і має прозвучати введенням санкцій проти "Росатома", – підсумував він.