"Виключно терористична зброя": експерт пояснив, навіщо РФ шантажує світ "брудною ядерною бомбою"

За словами Самуся, Росія розповсюджує фейки про цю зброю і звинувачує Україну, адже абсолютно не має успіхів на фронті.
Військовий експерт Михайло Самусь пояснив, чому Росія розповсюджує у світі маячню про "брудну ядерну бомбу".
Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону у слоті ТСН.
На думку експерта, йдеться про замкнене коло російської пропаганди.
"Згадаємо, чим займалася російська пропаганда напередодні 24 лютого: вони виправдовували можливість нападу на Україну якраз тим, що Україна начебто вже завершує цикл створення ядерної зброї, в тому числі згадувалася і так звана "брудна бомба". Фактично це використання радіоактивних речовин для того, щоб забруднювати поверхню", – сказав Самусь.
Експерт наголосив, що "брудна ядерна бомба" – це виключно терористична зброя, вона не має сенсу при використанні у військовій справі.
За словами Самуся, Росія розповсюджує фейки про цю зброю і звинувачує Україну, адже абсолютно не має успіхів на фронті. РФ навіть не має успіхіві у своїй геноцидній ракетній атаці, яку продовжувала два тижні.
"В результаті вони зараз мають щось запустити в інформаційний простір, зокрема – для свого населення. З цим і пов'язаний шантаж "брудною атомною бомбою", – переконаний експерт.
Самусь заспокоює: західні партнери знають, що звинувачення РФ – цілковита нісенітниця.
"Те, що до Києва приїхав президент Німеччини свідчить про те, що наші західні партнери абсолютно не сприймають цю маячню. Ядерною небезпекою зараз загрожує лише одна країна – це Росія. Запорізька АЕС зараз повністю контролюється РФ, тим самим "Росатомом", який досі чомусь не перебуває під "драконівськими" санкціями. Відповідь на ядерний шантаж РФ уже прозвучала у заяві трьох міністрів оборони і має прозвучати введенням санкцій проти "Росатома", – підсумував він.
"Брудна бомба" – фейк від РФ чи завуальований натяк
Російська пропаганда почала поширювати фейк про те, що нібито Україна виготовила "брудну бомбу" та готується її застосувати на своїй же території, щоб звинуватити РФ.
Міністр оборони РФ Шойгу почав обдзвонювати країни Заходу із фейковими заявами про "брудну бомбу", серед яких - Велика Британія, Франція та Туреччина.
Міністри оборони Франції, Туреччини та Великої Британії не повірили заявам Шойгу та закликали РФ до переговорів.
Президент Зеленський наголосив, що ядерну зброю може застосувати лише РФ.
За словами радника ОП Олексія Арестовича, Росія розповсюджує ці фейки для шантажу України. Схожу думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він вважає, що Росія хоче налякати світ і домовитися про тимчасовий мир з Україною.
Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що Росія вигадала фейк про "брудну бомбу", аби таким ядерним шантажем домогтися переговорів Путіна з Байденом.
ТСН.ua також розбирався, навіщо Путін запустив новий фейк про ядерний вибух.