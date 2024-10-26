Виколоте око, травмоване вухо та синці: на Рівненщині жорстоко познущались з 2-річного хлопчика

На Рівненщині 2-річного хлопчика доставили до реанімації. У дитини виколоте око, вухо довелося зашивати, а тіло вкрите подряпинами і синцями. Мати ж заявила, її сина так нібито травмував інший 5-річний хлопчик іграшковою машинкою, коли діти бавились разом. Коли соцслужбі в це не повірили, то жінка припустила, що це на дитину напала родичка.

Про це йдеться матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

До реанімації дитячої обласної лікарні доправили малюка у жахливому стані.

"Спокійно дивитися не можна було. Я не стримала своїх емоцій і реально я просто заплакала, у дитинки була видна травма вушка, травма ока і дуже сильно подряпана вся спинка. І дуже багато таких видимих садин", - каже керівниця Рівненського центру соцслужб Ліана Диновська.

Керівниці центру соцслужб про 2-річного травмованого хлопчика з виколотим оком повідомила відвідувачка лікарні. Бо запідозрила, що малюк сам так травмуватися не міг - його побили. Звернулися до поліції і медики. Втім мати потерпілого у всьому звинуватила іншу дитину, яка нібито іграшковою машинкою поцілила її сину в око.

Постраждалий хлопчик

"Зі слів матері це зробив сусідський 5-річний хлопчик. Одразу до медзакладу прибули правоохоронці, які виявили інші тілесні ушкодження", - каже речниця Нацполіції Рівненщини Марія Юстицька.

Слідчо-оперативна група рушила ще й до родини додому - з'ясувати все докладно. Паралельно соцслужби теж взялись розпитувати обставини травмування дитини. Згодом матір озвучила і ще одну версію подій.

"Що це зробила донька її свекрухи, якій 30 років і яка часто є агресивною", - каже керівниця Рівненського центру соцслужб Ліана Диновська.

А от що сталося достеменно матір сказати не може. Пояснює, що була настільки п'яна, що нічого не пам'ятає.

"З метою встановлення всіх обставин інциденту залучили працівників служби у справах дітей. Потерпілого хлопчика та його 3-річного братика вилучили", - кажуть у поліції.

У поліції кажуть - родина на обліку не стояла. Втім матір до адмінвідповідальності уже притягалася.Триває слідство. Хлопчика з реанімації уже перевели до хірургії.

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