"Викопаний олігарх": Шуфрич розповів, навіщо купив собі телеканал

Нестор Шуфрич запевняє, що "став партнером журналістів", щоб "захистити" їх від домагань Нацради з питань ТБ і радіомовлення.

Нардеп від ОПЖЗ Нестор Шуфрич прокоментував інформацію про придбання 60% акцій телеканалу "Перший незалежний". Депутата не бентежить, що тепер він потрапляє під критерії визначення олігарха, згідно з новим законом.

Про це 30 вересня йшлося в ток-шоу "Право на владу" на "1+1".

Наталія Мосейчук: "Нестор Іванович, ви тепер викопаний олігарх".

Нестор Шуфрич: "Можливо. Це вже як оцінить НАЗК або РНБО.

Чому я погодився (купити канали). Мене обурило те, що Нацрада робить з колективом "Першого незалежного". Я висловив свою позицію. Але коли почали зневажати журналістів і вимагати у них речі, які їм не властиві, вони прийшли до мене і сказали: "Несторе Івановичу, допоможіть". Я сказав: "Я не можу вам допомогти як глава Комітету (з питань свободи слова), я вам допоможу як приватна особа". І тепер нехай мені задає Нацрада всі питання. Я готовий говорити з Ольгою Герасим'юк без табу щодо "Першого незалежного", відповісти на всі питання. Я в такий спосіб захистив колектив, який мені дуже симпатичний. Нацрада цікавиться, чим вони хочуть займатися. Я готовий прийти і відповісти Нацраді".

Наталія Мосейчук: "Вони хочуть займатися, а "я готовий прийти і вписатися, чим вони хочуть займатися"?"

Нестор Шуфрич: Я готовий прийти і відповісти як власник на всі питання Нацради.

Наталія Мосейчук: "Так ви купили канал чи людей?"

Нестор Шуфрич: "Я став партнером журналістів".

Наталія Мосейчук: "Мені Ігор Коломойський дійсно партнер, тому що у мене є частка в каналі. І ще у кількох десятків журналістів. А мені вас важко уявити партнером журналістів. Ви поділилися часткою, як Коломойський?"

Нестор Шуфрич: "Навпаки. Журналісти, які мали 100% частки, поділилися часткою зі мною. Я взяв на себе зобов'язання забезпечити їхній виробничий цикл. І знімається питання, хто є контролюючим бенефіціаром".

Нестор Шуфрич: "я став партнером журналістів"

Раніше політтехнолог Володимир Петров зазначив, що Нестор Шуфрич нічого не розуміє в телебаченні, хоча і купив частину одного з телеканалів.

Також Шуфрич розповів, як йому і Козаку вдалося стати "олігархами".

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