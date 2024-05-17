Використання зброї США по території Росії: заява Зеленського

Україна повинна захищати свої території, використовуючи західну зброю.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 16 травня.

"Я не вважаю, що повинні бути якісь заборони, тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на території Росії. Це – захист. Це так само, як превентивні санкції, про які ми всім говорили перед повномаштабним вторгненням. Це те саме. Це попередження. І мало того, у них же там така сама сіра зона. У них там виселення людей, тощо. У них також на прикордонні цивільних людей майже немає, з їх сторони. Зі зрозумілих причин", - сказав президент.

Нагадаємо, речниця Міноборони США Сабріна Сінгх заявила, що у відомстві не змінили своєї позиції щодо застосування Силами оборони американського озброєння для ударів по території РФ — Вашингтон проти.

"Так, ми не змінили своєї позиції. Ми вважаємо, що те обладнання, ті можливості, які ми надаємо Україні, які інші країни надають Україні, мають бути використані для того, щоб повернути українську суверенну територію", — зазначила Сінгх.

Державний секретар Ентоні Блінкен під час свого візиту до Києва заявив, що США не є прихильниками використання наданої ними зброї по території Росії. Та Україна, з його слів, сама має вирішувати, як її застосовувати.

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