Викрадач 4-річної дівчинки, яку три тижні розшукували в усій Австралії, не скривдив її - лікарі

Викрадач 4-річної дівчинки, яку три тижні розшукували в усій Австралії, не скривдив її - лікарі

Її кривдника побили у камері після арешту, коли інші арештанти дізнались, що він скоїв.

Дитину, що зникла три тижні тому, живу і здорову знайшли в Австралії. Її долею переймався весь континент, а тепер усі ламають голову - навіщо її викрали, і що з нею відбувалося впродовж цих тижнів.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Пропала дитина Клео Сміт, чотири роки - такими плакатами вже три тижні завішані дороги Західної Австралії. Історія, за якою можна знімати трилер. Дитина в рожевій піжами зникла серед ночі з палатки, зі спальним мішком.

Батьки не знаходять місця від горя. Поліція одразу ж розгортає масштабні пошуки - прочісує узбережжя, де відпочивала родина, опитує місцевих. Долею маленької Клео переймається вся Австралія. З кожним днем шанси знайти її живою і здоровою - зменшуються.

«Коли маєш справу з такими речами, сподіваєшся на краще, але чекаєш найгіршого», - розповідав тобі прем'єр-міністр західної Австралії Марк Макговен.

До пошуків підключилися детективи і судмедексперти. Правоохоронці з першого ж дня не виключали версії, що Клео хтось викрав. За інформацію про місцезнаходження дитини оголосили нагороду в 750 тисяч доларів. І от хтось дає копам інформацію, в якій вони не певні самі. Просто їдуть перевіряти, обшукувати один з небагатих будинків того ж самого міста, неподалік від оселі, де Клео народилася, де чекали будь-яких новин від поліції її охоплені горем батьки.

На відео відзняли секунди порятунку, Клео виносять на руках і за кілька секунд після цього її голос почує мама.

«Можете собі уявити, як вони були вражені, які вони були щасливі. Все так швидко сталося, що вони нічогісінько не знали, не підозрювали. Ми самі гадки не мали, що знайдемо її там», - розповідають в поліції.

Новини світу: поліція Австралії знайшла 4-річну дівчинку, яка зникла безвісти два тижні тому

Перша фотографія Клео - зі шпиталю, її одразу ж везуть туди, аби перевірити - чи все з дитиною гаразд. І з полегшенням повідомляють, їй не завдали жодної фізичної шкоди. 36-річного власника будинку - заарештували, подробиць про нього не повідомляють. Сусіди кажуть, він ні з ким у районі не спілкувався, хоч і прожив там більшу частину життя. Кажуть, начебто за лічені години з камери, де тримали чоловіка, його довелося доправляти до лікарні, бо інші в’язні, дізнавшись про те, за що його затримали - побили його.

«Я знаю, що зараз вся країна страшенно щаслива тому, як усе закінчилося. Ми ніколи не втрачали надію. Батьки Клео, я це знаю напевне, ніколи не втрачали надію», - додають копи.

Всі ці три тижні Клео від батьків відділяло - три кілометри. Спілкування з пресою вони зараз уникають. З дитиною, запевняють поліцейські, зараз усе гаразд, вона бадьора і щаслива повернутися додому.

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