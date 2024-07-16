"Викрадали в моргах телефони і гроші загиблих військових": що відомо про гучну справу у Дніпрі

У Дніпрі фігуранти гучної справи, яких підозрюють у викраденні в моргах телефони загиблих військових та кошти з їхніх рахунків, намагаються вийти на волю і оскаржують арешт.

Про це передає кореспондент ТСН.

Серед пʼятьох фігурантів – працівник моргу, ІТівець та кримінальний авторитет. Вони встигли викрасти понад мільйон гривень. Родичі загиблих захисників, який обікрали після смерті, обурені. Постраждало щонайменше 20 родин. І заяви до правоохоронців надходять ще з усієї України. Пʼятьох фігурантів суд одразу після затримання відправив до СІЗО.

Один із фігурантів справи

Водночас ІТівець, якому призначили найменшу заставу у триста тисяч гривень вийшов на волю. Прокуратура вимагала повернути його за ґрати або принаймні збільшити заставу. Врешті апеляційний суд ухвалив запроторити фігуранта до СІЗО, а заставу збільшити впʼятеро – до півтора мільйона гривень.

Водночас інші підозрювані вже завтра в апеляційному суді намагатимуться вийти на волю. Родичі полеглих воїнів, який обікрали після загибелі, вимагають покарання.

"Моя дитина загинула! В селі Кліщіївка Донецької області. 23 числа, коли він знаходився тут, в морзі, з його карток зняті всі кошти до нуля. Це жахіття! Це не можна назвати людьми! Навіть нелюдями не можна назвати! Як?", – обурюється мати одного із загиблих героїв.

ІТівця знов запроторили до СІЗО і збільшили заставу впятеро.

Нагадаємо, що у Дніпрі стався просто жахливий випадок цинізму і шахрайства. У моргах чоловіки викрадали мобільні телефони загиблих військовових та через онлайн-банкінг списували гроші.

Обкрадали полеглих бійців у моргах! Кричуща схема злочинців у Дніпрі!

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